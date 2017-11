Von Roman Stelzl Innsbruck — Therese Achhammer wäre nicht Therese Achhammer, würde sie nicht auch bei einem Sieg noch ein Haar in der Suppe finden. Die Grande Dame des Tiroler Volleyballs war nach dem 3:1-Heimerfolg (-19, 23, 18, 24) ihrer VC-Tirol-Damen am Mittwoch „sehr zufrieden". Und dennoch: Der mit dem Erfolg über Perg/Schwertberg erkämpfte fünfte Platz in der Austrian Volleyball League (AVL) entspricht nicht den Erwartungen.

„Wir wollen weiter nach oben. Aber derzeit ist bei uns zu viel der Schlendrian drinnen", sagt Achhammer und schickt gleich hinterher: „Wenn sich die Spielerinnen voll reinhängen, dann ist viel möglich." Zwei Siege aus vier Spielen liest sich als Bilanz aber noch zu dürftig. Ob die am Samstag aufgefettet wird, ist mehr als fraglich, wartet doch beim Gastspiel in Wien mit Sokol/Post der noch ungeschlagene Serienmeister.

Achhammer: „Wir wollen auch in Wien zeigen, was wir können." Wenig ungelegen kam übrigens das Aus im österreichischen Cup, wo die Innsbruckerinnen Graz vor knapp zwei Wochen mit 0:3 unterlegen waren. „Da können wir froh sein, dass wir nicht mehr dabei sind. Der Cup bringt uns außer Spesen von 1400 Euro nichts", erklärt Achhammer. So wie am Mittwoch im verlorenen ersten Satz waren dort die jungen Tirolerinnen im Einsatz — und von denen erwartet sich die VC-Tirol-Obfrau noch einiges: „Sie müssen einfach das umsetzen, was sie können und befreiter aufspielen." Um einiges mehr soll es in Zukunft auch bei den Damen der Turnerschaft Innsbruck sein.

Nach drei Auswärtspartien hält TI-Funbox-Volley bei ebenso vielen Niederlagen. Am Mittwoch kam mit dem 0:3 beim UVC Graz (18, 8, 18) eine weitere hinzu. Nur gut also, dass am Samstag (17.30 Uhr) mit Salzburg ein Gegner auf Augenhöhe beim Team von Andreas Renneberg gastiert. Derzeit liegen die TI-Damen auf dem achten Platz.