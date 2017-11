Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Als vor einer Woche die fünf Bestgereihten bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres präsentiert wurden, schien mit Mensur Suljovic erstmals ein Dartsspieler in dieser Liste auf. Im selben Atemzug mit Ski-Star Marcel Hirscher, Tennis-Ass Dominic Thiem, Doppel-Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft und NBA-Basketballer Jakob Pöltl sozusagen. Und noch vor Snowboard-Doppelweltmeister Andreas Prommegger oder den Rad-Assen Stefan Denifl und Lukas Pöstlberger.

Pfeilschnell hagelte es Kri­-tik und die Darts flogen dabei weit tiefer, als sie Suljovic für gewöhnlich auf Scheiben wirft: Das sei kein Sport, höchstens etwas für Alkoholiker und Raucher, hieß es in sozialen Netzwerken.

Doch wie viel Leistung steckt nun tatsächlich im Dartssport? „Ich lade jeden ein und ich nehme mir auch gerne Zeit dafür, zwei, drei Stunden bei unserem Training dabei zu sein“, sagt René Kapferer, Obmann des Tiroler Dart Sportverbandes (TDSV), Tiroler Meister und österreichischer Vizemeister. Die Kritik lässt den Innsbrucker zwar nicht kalt, über die Jahre hinweg hat sich der 43-Jährige dennoch an Skepsis gewöhnt. Gefasst stellt er sich den Vorurteilen, auf die er sogar bei der Sponsorensuche stieß. Kapferer fragte unlängst bei einem Unternehmen um Unterstützung an. Geld bot man ihm allerdings keines, stattdessen „zwei, drei Kisten Bier“. „Darüber ärgert man sich dann, weil wir genau von diesem Image wegwollen“, erzählt der Innsbrucker.

Für Sportwissenschafter Otmar Weiß ist die Sachlage klar: „Darts ist ein Präzisionssport und passt auch in die gängige Sportdefinition.“ Demnach ist Sport eine körperliche Aktivität, die erlebnis-, gesundheits-, leistungs-, spiel- und wettkampforientiert betrieben wird. „Nach wie vor stellt das Spielmotiv das klassische Sinn- und Deutungsmotiv des Sports dar. Der Mensch treibt in erster Linie Sport, spielt Darts, weil es ihm Spaß macht“, beschreibt der Leiter der Wiener Sport-Uni.

Die Leidenschaft muss groß sein, wenn man wie die Nummer sieben der Welt, Mensur Suljovic, täglich rund sieben Stunden trainiert. „Jeder, der sich näher damit beschäftigt, sieht, was nötig ist, um zu den Besten zu gehören. Darts ist kein Trinksport“, wehrt Wolfgang Huber, Präsident der Österreichischen Dartssport Organisation (ÖDSO), Kritik ab. Seit Jahren sei er mit Suljovic verbunden, vor dem er großen Respekt habe: „Für solche Leistungen braucht es jahrelanges Training. Anders ist das unmöglich.“

Ein Leistungsstreben, das Wissenschafter Weiß auf das Wettkampfelement zurückführt. Die Meisterschaften im Darts ziehen längst Massen an. Die Turniere, bei denen sich Profis wie Szene-Star Michael van Gerwen (NED) messen, werden in Hallen ausgetragen, die WM zum Jahreswechsel verfolgen rund zwei Millionen im TV.

In Tirol geht es weniger laut zu, aber intensiv – mit rund 500 aktiven Spielern und etwa 60 Vereinen. Ähnlich dem Fußball-Unterhaus werden Meisterschaften ausgetragen – von der Tiroler Liga über zwei Landes-, drei Regional- und drei Gebietsligen. Für die Bundesliga gilt es sich in einer Relegation zu qualifizieren. „Vielleicht braucht es keine Ausdauerläufe, aber um konstant gut zu spielen, muss man fit sein“, erklärt Marco Ram, TDV-Sportreferent und Obmann des Zillertaler Klubs DSV. Bis zu 2000 Pfeile gelte es bei einem Turnier zu werfen. „Die Konzentration ist entscheidend. Darts ist zu 70 Prozent Kopfsache“, so Ram.

Mentale Stärke bewies zuletzt auch Suljovic. Im September feierte der Wiener mit dem Sieg in der Darts Champions League seinen bislang größten Erfolg. Davon hofft man nun zu profitie- ren. ÖDSO-Präsident Huber: „Vielleicht nimmt man unseren Sport nun anders wahr.“

Im Gegensatz zu Schach ist Darts aber kein anerkannter Sport in der Bundessport­organisation Österreichs. Ähnlich wie international mit den Verbänden WDF, der populären PDC oder der britischen BDO ist Österreich geteilt: in den Dartssportverband ÖDV (Steel- darts, Darts mit Metallspitze) und die Dartssportorganisation ÖDSO („Automaten­dart“). Eine Einigung steht bevor. Huber „Wir sind dabei. Dann hoffen wir endlich auch auf eine Anerkennung durch die BSO.“