Von Florian Madl

Innsbruck – „Wenn man im Sommer einen Tag faulenzt, hungert man im Winter zehn Tage lang.“ Mag sein, dass die Südkoreaner eine ihrer Volksweisheiten dazu bewogen haben mag, bei den Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang besondere Eile walten zu lassen. Denn morgen in 100 Tagen heißt es bei besagtem Großereignis „eoseo oseyo“, also willkommen. Und wäre der Schnee schon da, träfe die Fackel schon morgen in der nordöstlichen Provinz Gangwon-do ein, könnte das Spektakel im Stadion von Hoenggye wohl eröffnet werden.

„Das Feuer brennt in den Herzen der Bevölkerung bereits“, erzählt ein Einheimischer bei einer Führung durch das Olympische Dorf. Zugegeben – angesichts der verwaisten Berge und der ausgestorbenen Resorts rund um die Olympia-Schauplätze klingt das ein wenig hochtrabend. Und Berge? Diese Bezeichnung mutet in Südkorea inflationär an. Beim höchsten Ski-Gebiet der Region rund um Pyeongchang, dem YongPyong Resort (1438 m), ragt nur der Preis der Tageskarte (58 €) in die Höhe. Dafür lässt es sich bis 2.30 Uhr morgens auf den Pisten wedeln ...

Die Olympischen Spiele sollen nach Meinung von Hyung-koo Yeo, Generalsekretär des Organisationskomitees, aber nicht nur den Sport ankurbeln. „Wir werden die Welt in ein neues Technologie-Zeitalter führen“, meint der selbstbewusste Mann, der trotz dieser Ankündigung beharrlich auf die englische Sprache verzichtet. Neu wäre diese Revolution nicht: So wie 1936 in Berlin (Sommerspiele), als die erste TV-Übertragung (live) stattfand; oder 1964 in Tokio (Sommerspiele), als das Farbfernsehen Einzug hielt. Die Winterspiele 2018 sollen im Zeichen von „5G“ stehen – die Übertragungsgeschwindigkeit werde damit um das 20-Fache über dem LTE-Standard liegen. Was Konsumenten in Europa erwartet:

Helm-Kameras mit hochaufgelösten Bildern und ohne Zeitverzögerung, Hologramme, Live-Erlebnisse via Datenbrille. Wintersport hautnah quasi, aber hautnah vor Ort sein wollen nur wenige Europäer: Mitte Oktober waren gerade 30 Prozent der insgesamt 1,07 Millionen Tickets verkauft, von den 223.000 Tickets der Paralympics (Weltwinterspiele der Körperbehinderten/9.–18. März) gerade einmal 457 ...

Ob sie nachhaltig sein werden, diese Olympischen Winterspiele? Das steht auf einem anderen Papier. „Lernwillig sind die Koreaner jedenfalls“, lobt der Innsbrucker Harald Springfeld als Chef der Eishockey-Halle. Möglicherweise stellte das Sportereignis einen Startschuss hinsichtlich einer neuen Wintersportdestination dar, eine Eis-Nation ist man angesichts der Short-Track- und Eiskunstlauf-Begeisterung bereits. „Nach drei Jahren in der Schule kann der Hund Chinesisch“, lautet ein koreanisches Sprichwort. Angelehnt an die Fortschritte im Zuge der Organisation der Winterspiele 2018 muss es heißen: Nach sieben Jahren Vorbereitung kann dem Veranstalter so schnell keiner mehr was vormachen.

Eine zentrale Frage Olympischer Spiele betrifft die Geopolitik. Zwar ist im Gesamtbudget von 8 Milliarden Euro kein Spielraum für Sicherheitsfragen vorgesehen, die Brisanz bleibt angesichts der Entfernung zu Nordkorea (ca. 100 km), des Säbelrasselns von Donald Trump und seinem Gegenspieler Kim Jong-un jedoch bestehen.

„Keiner glaubt hier an einen Krieg“, beschwichtigt der Tiroler Michael Schwarzinger, seit knapp zwei Monaten österreichischer Botschafter in Seoul. Aber vielleicht ist diese Konfliktsituation einfach nur im mitteleuropäischen Bewusstsein verankert. Die Südkoreaner wollen das ändern, wie ein Mitarbeiter aus dem Organisationsbüro versichert: „Bei Pyeongchang soll künftig keiner an die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang und an Konflikte denken.“