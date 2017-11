Von Florian Madl

Innsbruck — Wenn Werner Josef Stadelwieser voller Freude ist, zupft sich der 35-Jährige an den Haaren. Am Donnerstag, als der Bauernsohn aus Pfunds in einem Wiener Hotelzimmer auf die Überreichung der Trophäe zum „Special Olympics Sportler des Jahres 2017" wartete, war es wieder so weit: Eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität mache sich breit, meinte sein stolzer Betreuer Paul Mennel, der den passionierten Schnitzel-Esser zum großen Abend begleitete. Und seine ebenfalls glückliche Familie zuhause hoffte, dass die Anspannung nicht zu viele Haare kosten würde ...

Der Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstatt Sulai in Ried/Oberinntal hatte sich diese Auszeichnung in einer Kategorie, die zu Recht längst eine fixe Institution dieser Sportlerwahl ist, jedenfalls redlich verdient. Eine Aufwertung erfuhr Special Olympics, der Sport von Menschen mit mentaler Beeinträchtigung, heuer zusätzlich durch die Weltwinterspiele in Graz/Schladming/Ramsau. Und eben hier nahm Stadelwiesers Erfolgslauf, der schon 2009 in Idaho (USA) mit Edelmetall zurückkehrte, seinen Ausgang.

Mit einem kompletten Medaillensatz kehrte der Oberländer aus der Steiermark zurück: Erst eroberte er die Silbermedaille über 800 Meter Schneeschuhlauf, zu der ihm Special-Olympics-Botschafter und Skisprung-Erfolgstrainer Alexander Pointner als einer der Ersten gratulierte. Es folgte Bronze mit seinen Mannschaftskollegen aus der Steiermark und Wien in der 4 x 100-Meter-Staffel, ehe sich Werner Josef Stadelwieser über 1600 Meter schließlich die Krone aufsetzte: Gold in einer Zeit von 12:25 Minuten, ein souveräner Sieg noch dazu, der nächste Rivale folgte mit Respektabstand.

Woher sich der Tiroler die Energie holt? Vornehmlich in der Natur — und dort beim Radfahren, Wandern und Rodeln, meinte er. Der Vielzahl seiner Hobbys wird man damit allerdings nicht gerecht: Der 35-Jährige, sechstes von sieben Kindern, engagiert sich beim Kochen, schwitzt zudem in der Holz- und Gartengruppe seiner Einrichtung. Und wenn ihm danach ist, werden die Spielkarten ausgepackt, landwirtschaftliche Maschinen in Gang gebracht und Stallarbeiten verrichtet.

Erfolg hat schließlich viele Hintergründe. Und ein Erfolg wäre es auch, würde der estrige Applaus am Donnerstag in der prall gefüllten St.-Marx-Halle nachhaltig die Akzeptanz der Szene erhöhen. Die Weltwinterspiele 2017 und die alljährliche Ehrung sollen nur ein Anfang gewesen sein.