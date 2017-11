Von Daniel Suckert

Innsbruck – Neun verschiedene Nationen treffen beim zehnfachen österreichischen Volleyballmeister in der Kabine aufeinander. Da fällt einem sofort das Wort „Multikulti“ ein. Mittendrin und voll dabei ist Niklas Kronthaler, der dem Spitzenclub der Tiroler Landes­hauptstadt treu blieb. Und der es seinen Kritikern zeigen möchte. Am besten schon am Sonntag beim Heimschlager gegen Düren (14.30 Uhr, USI).

Die Erklärung für den fehlenden rotweißroten Anstrich bei den Alpenvolleys ist schnell auf den Punkt gebracht: Das „Ja“ der deutschen Liga kam zu spät. Da hatten Kandidaten wie der in Wörgl geborene Peter Wohlfahrtstätter ihre Verträge bereits unter Dach und Fach. So blieb Headcoach Stefan Chrtiansky heuer nichts anderes übrig, als sich am „Weltmarkt“ zu bedienen. Das soll sich aber spätestens nächste Saison wieder ändern.

Derweilen hält also der Filius von Manager Hannes Kronthaler die Tiroler Flagge hoch. Und das macht dem Außenangreifer gar nichts aus: „Das war bei uns ja schon öfters so. Und Pedro (Frances, Anm.) spricht eh schon besser Deutsch als früher“, sagte Kronthaler junior mit einem Augenzwinkern.

Während „Spezl“ Alex Tusch dem Lockruf aus Estland folgte, genießt der 23-Jährige das heimatliche Nest. Und dafür gibt es triftige Gründe: „Ich bin seit ich sieben Jahre alt war Teil des Clubs. Mein Bezug ist durch meinen Vater natürlich ganz ein anderer.“

Und da wären ja noch die altbewährten Kritiker, die ihn nur im Kader der Kampfmannschaft sehen, weil der „Papa es richtet“. Kronthaler: „Die blöde Rederei ist nicht weniger geworden. Diesen Herren will ich es zeigen, genau das ist mein Ansporn.“

Noch mehr im Vordergrund steht beim Wirtschaftsstudenten aber die Gesundheit. Erstmals seit eineinhalb Jahren kann der Blondschopf verletzungsfrei trainieren und spielen. Das war nicht immer so. Vor drei Jahren streikte der Ellbogen so sehr, dass sogar ein Karriereende im Raum stand. Wieder sechs Monate später warf ihn eine lädierte Patellasehne aus der Bahn. „Das habe ich glücklicherweise alles hinter mir gelassen. Das ist das Wichtigste“, kann er heute befreit berichten.

Was die kurzfristigen Ziele betrifft, hat der österreichische U21-Meister ein klares Ziel vor Augen: Zunächst sollen die guten Trainingsleistungen auch im Spiel umgesetzt werden, dann soll der Stammplatz in der Alpenvolleys-Grundsechs folgen. Kronthaler: „Heuer gibt es keine leichten Spiel­e, von daher weiß ich eines sicher: Wenn ich aufgestellt werde, dann wegen meines Könnens.“