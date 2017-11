Von Alex Gruber

Innsbruck — Zuhause ist es doch am schönsten. Und in der Tiwag-Arena steppte am Freitag vor knapp 3000 Fans in einer vollen Halle von Beginn an im Vorwärtsgang der Bär. Es dauerte gerade einmal 13 Sekunden bis Innsbrucks Teamverteidiger Philipp Lindner Wien-Goalie Jean-Philippe Lamoureux auf die Probe stellte. „JP" war da.

Obwohl Wiens Nummer eins neun Spiele verletzungsbedingt hatte aussetzen müssen. Die Haie bissen sich bei etlichen Großchancen durch Ondrej Sedivy (4.), Hunter Bishop (5.), Andrew Yogan (11., 13.), Andrew Clark (12.) oder Tyler Spurgeon (14.) die Zähne an einem Goalie aus, der in den ersten sieben Saisonspielen mit 96 Prozent abgewehrter Schüsse seinen Ausnahmestatus untermauert hatte.

Auf der anderen Seite war auch HCI-Keeper Patrik Nechvatal bei dicken Chancen der Caps durch Jerry Pollastrone (3.) oder Raphael Rotter (5.) zur Stelle. Und einmal wurde nach Videobeweis (18.) kein Tor für die Gäste gegeben. Dass es in einem extrem temporeichen Match nach dem ersten Drittel 0:0 stand, war kaum zu glauben. Zu Beginn des zweiten Abschnitts liefen die Haie in zwei tödliche Konter.

Nach einem Nödl-Schuss rettete HCI-Angreifer Yogan in allerletzter Sekunde vor Tyler Vause, 30 Sekunden später bewahrte Nechvatal die Hausherren gegen Riley Holzapfel vor dem Rückstand. Es lag was in der Luft. Und in Minute 31 war es schließlich soweit, dass die Capitals durch Nikolaus Hartl mit 1:0 in Führung gingen. Vom Bully weg und nur sieben Sekunden später glichen die Haie nach Vorarbeit von John Lammers durch Hunter Bishop aber zum 1:1 aus. Das Momentum wechselte dennoch nicht die Seiten. Der Tabellenführer aus Wien, der zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert hatte, legte durch Vause (35.) und einen kuriosen Treffer, der Ex-Hai Andreas Nödl (39) zugesprochen wurde, zum 1:3 nach. Und hinten stand Lamoureux immer, wenn es brenzlig wurde, wie ein Fels in der Brandung.

Nur acht Treffer hatte er in den ersten sieben Runden kassiert. Bei so einem überragenden Gäste-Goalie fiel es schwer daran zu glauben, dass den Innsbruckern im letzten Drittel noch die Trendwende glückt. Der Tabellenführer spielte das relativ trocken herunter. Wie schnell das Pendel im Eishockey ausschlagen kann, offenbarte sich in Minute 49: Zunächst scheiterte Wiens Patrick Peter am Weg zum vierten Treffer am Innenpfosten, im Gegenzug hatte Yogan den Anschlusstreffer auf der Schlägerschaufel. Es erübrigt sich zu betonen, wer etwas dagegen hatte.

In Unterzahl war der Fall dann erledigt, Raphael Rotter machte den Sack zum 4:1-Auswärtssieg für die Vienna Capitals zu. Die Haie konnten nach starkem Beginn im Finish nicht mehr zulegen. Weil Salzburg gegen Villach und Graz gegen Dornbirn verlor, zog kein Team an den Innsbruckern vorbei. Nach der dritten Heimniederlage steht die Truppe von Headcoach Rob Pallin in Znojmo in der Pflicht. Lubomir Stach hielt bei seinem Comeback tapfer durch.