Paris – Turnierfavorit Rafael Nadal hat sich am Freitagnachmittag vor dem Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Paris aus dem Bewerb zurückgezogen. Grund ist eine Verletzung am rechten Knie. „Ich bin hierhergekommen, um zu gewinnen. Es tut mir sehr leid für die Fans und die Organisatoren, die die gleichen wie in Roland Garros sind und für mich wie eine Familie sind“, meinte der Spanier.

In Bezug auf die ATP World Tour Finals vom 12. bis 19. November konnte oder wollte sich Nadal nicht festlegen. „Für mich geht es nicht um London, sondern um die weitere Zukunft“, sagte Nadal. Der 31-Jährige hatte erst am Mittwoch mit dem Achtelfinaleinzug in Paris-Bercy sichergestellt, dass er erstmals seit 2013 bzw. zum insgesamt vierten Mal das Tennis-Jahr als Nummer eins der Herren beschließen wird.

Damit profitiert der serbische Qualifikant Filip Krajinovic (ATP-77.) vom kampflosen Einzug ins Halbfinale. (APA)