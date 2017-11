Innsbruck – Nach der 1:4-Heimniederlage gegen die Vienna Capitals vor (fast) ausverkauftem Haus könnte das heutige Gastspiel in Znojmo (17.30 Uhr) für die Innsbrucker Haie zu einem Schlüsselerlebnis in der neuen Saison werden. Denn das von Headcoach Rob Pallin ausgesprochene Lob („Die Mannschaft hat sich mehr verdient“) muss vor der Länderspielpause wieder Ausdruck in Punkten finden. Ein Blick auf die enge Tabelle genügt.

Natürlich war es aller Ehren wert, wie die Haie am Freitag insbesondere im ersten Abschnitt das Tor des überragenden Wien-Goalies Jean-Philipp­e Lamoureux (97,2 Prozent abgewehrter Schüsse) unter Beschuss nahmen, am End­e standen aber ein Nuller und die dritte Niederlage in den letzten vier Heimspielen zu Buche.

Den Haien mangelt es sicher nicht an spielerischem Talent, sondern wie z. B. am Freitag gegen Wien an der Effizienz. Mit Fortdauer intensiver Partie­n fehlt gegen die Spitzenteams mitunter auch die Tiefe im Kader.

Pallins positive Reaktion auf die Wien-Niederlage – „Einsatz und Leidenschaft haben gestimmt“ – sind gleichermaßen als Motivationsschub für das Match in Znjomo zu deuten. Schon gestern kletterten Innsbrucks Cracks – und das ist der Ausnahmefall – in den Mannschaftsbus, um sich bestmöglich auf das Match in Tschechien vorbereiten zu können. „Natürlich ist es besser für uns, wenn wir nicht am Matchtag vier bis sieben Stunden im Bus sitzen müssen“, meldete sich Kapitän Tyler Spurgeon zu Wort. Der klare Auftrag folgte: „Wir müssen uns weiter pushen. Und natürlich wollen wir mit einem Erfolg in die Länderspielpause (Österreich-Cup in Innsbruck, Anm.) gehen.“

Der 7:0-Heimsieg vom ersten Saisonduell ist nichts mehr wert. Genauso wie das anfängliche Hoch von Znojmo, das sich bei sieben Niederlagen in Serie und mit dem Absturz auf Rang neun verabschiedet hat. Die Erste Bank Eishockey Liga ist ein gnadenloses Geschäft – Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ein Sieg würde die Haie heute mit einem positiven Gefühl in die fünftägige Trainingspause entlassen. (lex)