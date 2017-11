Von Daniel Suckert

Innsbruck – Drei Spiele, zwei Siege – die Tiroler Volleyballer der Hypo Tirol Alpenvolleys sind in der deutschen Liga endlich angekommen. Heut­e (14.30 Uhr, USI-Halle) steigt gegen Düren das Spiel der Runde – die Innsbrucker sind aber vorgewarnt: Mit Düren kommt jenes Team nach Innsbruck, das nicht nur Meister Berlin, sondern auch die favorisierten Frankfurter schlagen konnte.

„Jetzt geht’s ans Eingemachte!“, gibt sich Manager Hannes Kronthaler kämpferisch. „Düren, Herrsching und Lüneburg sind jene Teams, mit denen wir um die Plätze vier bis sechs kämpfen müssen.“ Und dass Berlin und auch Frankfurt derzeit nicht das Tempo von Leader Friedrichshafen – bisher ungeschlagen – mitgehen können, lässt den Bau-Löwen noch ein wenig mehr nach oben schauen.

Einzig die Aufschlagzeit am frühen Nachmittag lässt Kronthaler den Kopf schütteln. „Da muss ich bei der Liga nachfragen. Denn das Spiel der Rund­e mitten am Nachmittag anzusetzen, find­e ich schade. Trotzdem hoffe ich, dass die Tiroler in die Halle kommen und uns unterstützen.“

Sportlich gibt es für den Manager nichts Besseres. „Genau wegen solcher Duelle und wegen des harten Kampfes um die vorderen Plätze sind wir gewechselt“, schwärmt er.

Auch die Mannschaft von Headcoach Stefan Chrtiansky präsentierte sich bei den beiden Siegen immer besser in Schuss. Besonders die Blockleistungen seien überragend, wie Kronthaler analysierte: „Man sieht schon Stefans Handschrift: Seine Teams waren immer sehr gut am Block.“