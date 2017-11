Znojmo — „Der Anfang prägt, das Ende haftet", sagt der Volksmund. Und exakt das traf auch am Sonntag auf das Gastspiel des HC Innsbruck in Znojmo in der Erste Bank Eishockey Liga zu: 41 Sekunden vor dem Ende führten die Tiroler Eishockey-Cracks noch mit 3:2, am Ende musste man aber mit einer 3:4-Niederlage die Heimreise antreten.

Noch vor dem ersten Bully unterstrich Coach Rob Pallin die Wichtigkeit des Gastspiels in Tschechien: „Die Liga ist so eng, jeder Punkt ist so wichtig. Unser Fokus liegt ganz auf dieser Partie, wir wollen drei Punkte." Das beherzigten seine Cracks und gingen durch ein Powerplay-Tor von Tyler Spurgeon (3.) und einen Treffer von Sacha Guimond (11.) mit 2:0 in Front. Es wirkte, als könnten sich die Innsbrucker für die 1:4-Heimniederlage gegen Wien rehabilitieren.

Doch die tschechischen Gastgeber erkannten den Ernst der Lage und schossen sich durch Boruta (23.) und Nemec (32./PP) zurück ins Spiel, ehe der zweite Guimond-Treffer (35.) für die erneute Führung des HCI sorgte. Doch es kam noch ganz anders: Yellow Horn (60.) und Bartos (63.) besiegelten die nächste Niederlage der Haie und sorgten damit für ein Negativerlebnis vor der anstehenden Länderspielpause. (suki)