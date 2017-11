Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Die Scorpions ließen in ihrem legendären Welt-Hit den „Wind of Change“ („Wind der Veränderung“) wehen. Irgendwie könnte das Lied, das eigentlich den politischen Wandel in Europa Ende der 80er-Jahre zum Thema machte, auch als Soundtrack für das ÖFB-Trainingscamp (ab heute) in Spanien dienen. Denn auch im Marbella Football Center soll dieser Tage so etwas wie ein Wind der Veränderung über die saftig grünen Rasenvierecke wehen. Und das liegt nicht nur daran, dass Franco Foda erstmals als ÖFB-Teamchef verantwortlich sein wird.

Nachnominierungen: In seinen ersten Amtshandlungen musste Foda gestern gleich doppelt nachnominieren. Zuerst sagte Sebastian Prödl („Ich habe gehofft, dass ich dabei sein kann. Leider ist es sich nicht ausgegangen“) mit einer Oberschenkelverletzung ab, einige Stunden später musste der Teamchef auf den Rücktritt von Martin Harnik (siehe rechts) reagieren. Für das Duo wurden Stefan Lainer (RB Salzburg) und Dominik Wydra (Erzgebirge Aue) nachnominiert. Weiter nur auf Abruf scheint der Kitzbüheler Lukas Hinterseer (VfL Bochum) auf.

Alaba-Frage: „Was gibt es da für eine Frage? David ist ein toller Fußballer, der bei Bayern München spielt“, hatte Franco Foda bei seiner Antrittspressekonferenz zur Positionsdiskussion um Österreichs Fußball-Aushängeschild gemeint. Früher oder später wird sich Foda aber mit der Causa auseinandersetzen müssen. Ob das schon in Spanien der Fall sein wird, ist aber noch fraglich. Schließlich hinkte der 25-Jährige am Samstag beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen seinem FC Bayern und Borussia Dortmund (3:1) mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Absage gab es bis gestern Abend noch keine. Und nimmt man das Twitter-Profil des Wieners als Anhaltspunkt, wird die auch nicht kommen. Denn dort bejubelte Alaba nur den Sieg, von einer Verletzung war keine Rede.

Debütantenball: Mit Pavao Pervan, Jörg Siebenhandl (beide Tor), Dominik Wydra (Abwehr), Stefan Hierländer (Mittelfeld) und Den­i Alar (Sturm) winkt gleich fünf Akteuren am 14. November gegen Uruguay ein Länderspieldebüt. Alle fünf sind noch ohne ÖFB-Einsatz.

Comeback: Aus Tiroler Sicht werden sich viele Augen auf Ale Schöpf richten. Der Ötztaler, der lange verletzt war und bei Schalke noch auf sein Startelf-Comeback wartet, ist erstmals seit knapp einem halben Jahr dabei.