Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Dieses Spiel hat sich eine große Bühne verdient“, sagt VC-Tirol-Obfrau Therese Achammer und hat in ihrer eigenen Wertung das Innsbrucker Volleyball-Derby auf eine Stufe mit dem „El Clásico“ zwischen den Fußball-Top-Adressen Real Madrid und FC Barcelona gehoben. Feinstes Damen-Volleyball soll es jedenfalls heute (18 Uhr/Landessportcenter) im AVL-Kracher zu sehen geben, wenn die VC-Tirol-Spielerinnen und Hausherrinnen den Rivalen TI-Fun-Box-Volley empfangen.

„Das Spiel ruft bei uns immer Kräfte und Erinnerungen hervor“, erzählt Achammer und nimmt Neo-Trainer Michael Jensen vor dem ersten Duell mit dem Stadtrivalen quasi an der Hand. „Ich habe ihm alles gesagt. Er weiß, dass es ein großes Spiel ist, die Emotionen sind einzigartig!“ Der VCT sei als Tabellensechster (8 Punkte) gegen den Achten (1 Punkt) von der Papierform her Favorit. Ach­ammer: „Wir müssen gut spielen, toll spielen, die Zuschauer begeistern und gewinnen. Das Gewinnen ist wahnsinnig wichtig!“ Dass die TI in der Vergangenheit mehrfach Spielerinnen (zuletzt Martyna Walter) abwerben konnte, sei noch nicht vergessen. Achammer will mit sieben neuen Spielerinnen (davon vier Legionärinnen) dagegenhalten.

Auf Seiten von TI-Fun-Box-Volley sieht man die Sticheleien der Gegnerinnen gelassen und will lieber die Vergangenheit ruhen lassen. Nach dem ersten Punktgewinn beim 2:3 gegen PSV Salzburg sieht Obmann Michael Falkner seine Damen auf der Überholspur und blickt optimistisch in die Zukunft. „Der VCT liegt in der Tabelle vor uns und ist in der Favoritenrolle. Wir hoffen im 49. Derby natürlich auf einen Sieg für die Blau-Weißen“, sagte Falkner. Einig sind sich Achammer und Falkner zumindest bei einem Thema: „Viele Fans sollen kommen und anfeuern!“, hoffen beide vor dem Derby der Emotionen auf lautstarke Unterstützung.