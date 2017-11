Von Alex Gruber

Innsbruck – In der Tiroler Wasserkraft-Arena brannte in dieser Saison schon oft genug das Feuer. Es wurde seitens der Haie mit einem starken Saisonstart und fünf Heimsiegen in Serie genährt. Zuletzt war die „Hütte“ zwar auch gegen Salzburg und Wien voll, es schlich sich aber Sand ins Getriebe. Nur drei Punkte aus den letzten fünf Liga-Spielen und ein Sieg aus den letzten vier Heimspielen führten die Haie auf Platz sechs und in die unmittelbare Kampfzone um eine direkte Play-off-Qualifikation zurück.

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um zu wissen, was die Uhr am heutigen Abend geschlagen hat. „Wir brauchen nicht lange herumreden, geredet haben wir genug. Jetzt müssen wir es wieder am Eis zeigen. Drei Punkte sind Pflicht“, krempelt HCI-Verteidiger Flo Pedevilla die Ärmel stellvertretend für alle im Haifischbecken hoch.

Dass es in der Erste Bank Eishockey Liga keine einzige leichte Nacht gibt, ist auch bekannt. Deswegen soll eben nicht nur aus der kollektiven Mitte, sondern auch aus einer neuen Tiefe mit veränderten Linien (die TT berichtete) ein neuer Fluss entstehen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und versuche dem Team zu helfen“, nimmt Angreifer Mitch Wahl seinen Job als Drittlinien-Center neben Benni Schennach und Ondrej Sedivy positiv in Angriff.

Das eigene Ego ist im Mannschaftssport hintanzustellen. Und statt individueller Glanzlichter und „nur“ guter Spielphasen bringt Innsbrucks Headcoach Rob Pallin auf den Punkt, was allgemeingültig gefordert wird: „Wir wissen natürlich ganz genau, dass wir uns nun steigern und endlich über 60 Minuten konzentriert sein müssen.“ Dann klappt’s mit dem siebten Saisonheimsieg.