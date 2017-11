Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Die Kritik an Ondrej Sedivy war zuletzt wieder lauter geworden. Nur ein Saisontreffer sind für einen Offensiv-Legionär tatsächlich eine schwache Bilanz. Gestern antwortete der Tscheche aber quasi postwendend darauf: Im ersten Powerplay nach vier Minuten traf der 28-Jährige zur 1:0-Führung gegen die Dornbirn Bulldogs, das Zuspiel kam von Morten Poulsen. Den Dänen hatte Headcoach Rob Pallin in die zweite Linie zu den beiden Andrews Yogan und Clark beordert, Mitch Wahl rückte dafür in Linie drei zu Sedivy und Benni Schennach zurück.

Die Haie, die zuletzt nicht unbedingt auf der Erfolgswelle gesurft waren (nur drei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen), präsentierten sich vor 1600 Zuschauern als das bessere und aktivere Team – die beste Chance auf das 2:0 ließ in der Folge Hunter Bishop nach Fehler von Dornbirn-Keeper Ronan Quemener liegen (7.). Weil von Dornbirn offensiv ziemlich wenig zu sehen war und auch die Tiroler ihr Starttempo nicht halten konnten, entwickelte sich der Rest des Drittels nicht unbedingt zu einem Spiel für Eishockey-Feinschmecker.

Das zweites Drittel begann vielversprechend – und zwar mit einer doppelten Überzahl für die Innsbrucker, das Erfolgserlebnis blieb allerdings (vorerst) aus. In der Folge durfte sich Dornbirn nach einer Strafe gegen Clemens Paulweber erstmals im Match im Überzahlspiel versuchen. Doch die Haie-Defensive fand auch auf das Vorarlberger Powerplay die richtige Antwort. Beinahe wäre Mitch Wahl in der 25. Minute gar ein Shorthander gelungen. Das Spiel wurde jetzt ein bisschen flotter und ausgeglichener. Nach Chancen auf beiden Seiten war es aber – zum Glück aus Haie-Sicht – Hunter Bishop, der nach einer schönen Kombination und Zuspiel von John Lammers das wichtige 2:0 erzielte (33.). Sechs Minuten später war es Topscorer Andrew Yogan, der mit seinem insgesamt 26. Saisonpunkt für das vorentscheidende 3:0 sorgte.

Das Schlussdrittel konnte die Pallin-Truppe also entspannt angehen. „Wir müssen einfach so weiter spielen“, forderte Abwehrspieler Jeremie Blain. Zu Beginn musste aber gleich Keeper Nechvatal mit einem Big Save (42.) aushelfen. Auf der anderen Seite vergaben Guimond und Schennach jeweils Chancen auf das 4:0. Kurzfristig brach nach dem Anschlusstreffer von Fraser (49./3:1) das Zittern im Haifschbecken aus. Aber nur kurz – denn Andrew Yogan war in der 51. Minute auf und davon. Seinen Abschluss konnte Dornbirn-Keeper Quemener noch bändigen, den Abstauber von Morten Poulsen aber nicht mehr. Der HCI siegte mit 4:1 und ist zumindest bis heute Vierter.