Von Alex Gruber

Innsbruck — Ob Ehefrau Dora Rob Pallin an seinem Ehrentag heute in Völs Schokolade zum Frühstück serviert, bleibt Privatsache. Was sich der Erfolgscoach der Innsbrucker Haie am Sonntag von seinen Cracks wünscht, liegt auf der Hand. Nach dem 4:1-Heimsieg gegen Dornbirn sollen über dem Brenner drei Punkte nachgelegt werden.

Dabei gilt es einen Fluch zu brechen, denn seit der HC Bozen Südtirol Teil der Erste Bank Eishockey Liga ist, konnten die Haie in der berüchtigten Bozner Eiswelle keinen einzigen Sieg einfahren. Immer und immer wieder schlich man als Verlierer vom Eis. Und wer glaubt, dass das Ganze bei einem Blick auf die Tabelle heut­e einfach(er) wird, der irrt. „Die Tabelle täuscht. Die haben eigentlich ein gutes Team. Ich verstehe nicht, warum die so weit hinten sind", weiß HCI-Angreifer Benni Schennach, dass ein harter Tanz wartet. Mit Ex-Hai Austin Smith, Alexander Petan (beide 23 Punkte) und Michael Halmo (21) halten die Füchse drei Scorer in den Top Ten der EBEL-Punkteliste. Und die Nummer eins bei den Haien, nämlich Andrew Yogan (26 Punkte), kann sich auch auf einen harten Gang einstellen. Schon beim Heimsieg der Haie im ersten Saison­duell wurde in der Tiwag-Arena ersichtlich, dass einige Bozen-Fans „nachtragend" sind.

Bis zum Jahreswechsel stehen in 42 Tagen gleich 15 Spiele an. Und auch Ondrej Sedivy weiß: „Jetzt beginnt die heißeste Phase des Jahres. Eine Serie, ob positiv oder negativ, kann hier schon den Ausschlag geben für einen möglichen Play-off-Platz."

Wie eng die Liga tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf den KAC — die Rot­jacken sind augenblicklich mit negativem (!) Torverhältnis Tabellenzweiter.

Ein echter Haie-Trumpf heißt Rob Pallin. Drei Punkte machen ihn heute gefühlt sicher jünger.