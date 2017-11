Von Alex Gruber

Innsbruck – Der Kampf um zwei bis drei fixe Play-off-Plätze (4–6) wird in der Erste Bank Eishockey Liga in den kommenden Wochen wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem „Gemetzel“. Am Sonntag feierte Nachzügler Fehervar in Villach den fünften Sieg in Serie, schrieben auch der Tabellenelfte aus Dornbirn mit Siegen über Linz und Schlusslicht HC Bozen eben mit dem knappen 1:0-Erfolg über die Innsbrucker Haie an. Den Tabellenfünften aus Nordtirol trennen vom Letzten aus Südtirol gerade mal sieben Zähler.

Jeder Tag zählt. Jeder Punkt. Jedes Quäntchen Konzentration. Oder wie es Haie-Coach Rob Pallin gestern ausdrückte: „Es geht um einen Zentimeter.“ Der habe in Bozen gefehlt, dieses siegbringende Detail müsse man schleunigst finden.

Wenn Fußballer einen Tag nach dem Match müde auslaufen, stehen Eishockey-Cracks keine zwölf Stunden nach dem letzten Match schon wieder am Eis: Pallin ließ gestern Vormittag Powerplay trainieren und seine Cracks nach der torlosen Vorstellung in Südtirol oft genug aufs Tor pfeffern. Dazwischen bohrte der 51-jährige US-Amerikaner einen Tag nach seinem Geburtstag Löcher ins Eis, um ein Tor zu verankern. Jeder Tag zählt. Jeder Handgriff. Und in Sachen Arbeitsnachweis will sich der Innsbrucker Headcoach keine Sekunde lang etwas schuldig bleiben.

„Alle müssen in Sachen Mentalität und Physis fünf bis zehn Prozent mehr bringen“, erneuert er seine Aussage in einer hautengen Liga, die wirklich einem Haifischbecken gleicht. Die Gefahr lauert überall und heute eben bei den Black Wings aus Linz, die in dieser Saison erst zwei Heimpartien verloren haben.

Die Mysterien des Sports machen auch vor den Haien nicht halt. Traf beispielsweise Mitch Wahl zu Saisonbeginn nach Belieben, machte sich beim 27-jährigen US-Amerikaner in den letzten Runden eine hartnäckige Torsperre breit. Auch einer wie John Lammers ist gefordert. Pallin überlegt, ob er Wahl wieder zu Andrew Yogan und Andrew Clark stellt. Schließlich war dieses Trio die punktbeste Reihe der Liga. Es ist ein Spiel mit den Details. Mit einer klaren, an die Mentalität gerichteten Ansage geht es heute Richtung Linz: „Ich habe zu den Spielern gesagt: Wer nicht mit drei Punkten nach Hause fahren will, soll gleich daheimbleiben.“