Innsbruck – Für gewöhnlich trainieren sie täglich in der kleineren Arena nebenan, dieser Tage wechseln Tirols Eiskunstläufer ins Rampenlicht der großen Olympiahall­e. Beim „Cup of Tyrol“, der wegen der Olympischen Spiele auf November vorverlegt wurde, wollen sie sich mit internationalen Spitzenläufern präsentieren. „Für einige gilt es noch, Erfahrungen zu sammeln, für andere hingegen geht es um Weltranglistenpunkte“, sagt Organisator Georg Ganner. Die Konkurrenz ist groß, rund 200 Läufer aus knapp 30 Nationen mit klingenden Namen springen und tanzen ab heute in Innsbruck beim größten internationalen ISU-Weltranglistenbewerb Österreichs über das Eis.

Zu Tirols Hoffnungen zählt Natalie Klotz. Die Scharnitzerin will sich für die EM im Jänner qualifizieren. Nach Platz drei vor rund einer Woche in Graz ist die 20-Jährige mit ihren fünf Dreifach-Sprüngen auf einem guten Weg. Bevor Klotz am Freitag und Samstag auftritt, wirbelt aber der Nachwuchs durch die Halle – darunter die Junioren Anton Skoficz und Emilie Grosch sowie die Jugendläufer Katharina Bacher, Corinna Huber, Valentina Troger, Victoria Eppacher, Patrick Huber, Marie-Dorothee Kraler, Johanna Ellensohn oder auch Theresa Troger. OK-Chef Ganner: „Ich hoffe, es lassen sich viele Zuschauer diesen vorweihnachtlichen Eiszauber nicht entgehen.“ (sab)