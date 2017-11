Von Florian Madl

Innsbruck – Lange ist es her, dass der Langlauf-Weltcup zuletzt in Seefeld gastierte. Die Rennen vom Februar 1999 sind Geschichte, der mittlerweile verstorbene Herren-Sieger Mika Myllylä schrieb daran mit. Zwischen 26. und 28. Jänner 2018 soll die Zeit erneut aufleben, 200 Damen und Herren werden zu Sprint und Massenstart erwartet. Es soll nicht nur Pflichterfüllung sein, schließlich steht 2019 die nordische Ski-WM vor der Tür und eine Generalprobe wird seitens des Weltverbands erwartet. Aber ein Geschäft, winkt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ab, sei der Langlauf-Weltcup in Seefeld nicht: „Das Interesse an diesem Sport hält sich in Grenzen, wir steigen in jedem Fall negativ aus.“ Das habe nach dem Dafürhalten des Tirolers nichts damit zu tun, „dass wir diesen tollen Sport nicht gerne unterstützen würden“. Doch ein geschätztes Organisationsbudget im mittleren sechsstelligen Bereich schmälert die Freude beträchtlich. Geld, das im ohnehin nicht allzu üppigen WM-Etat einkalkuliert wurde.

Österreichs nordischer Direktor Markus Gandler zeigt sich über die Veranstaltung erfreut: „Ein Wettkampf auf höchstem Niveau und das vor der Haustür, das ist toll.“ Genauso realistisch gibt sich der Olympia-Zweite von 1998 allerdings auch, wenn es um mögliche Langlauf-Weltcups in Seefeld nach der WM 2019 geht. „Eine Veranstaltung muss finanzierbar sein.“

Möglicherweise hilft den Veranstaltern, dass die Vermarktungsrechte mittlerweile wieder in ihren Händen sind und die Hoffnung auf Zusatzeinnahmen lebt. Aber ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel weiß: „Wir sind nicht in Skandinavien, bei uns kommen die Stars nicht aus dem Langlauf-Sektor.“

Eine Konstante bleiben zumindest Seefeld-Rennen in der zweiten oder dritten Leistungsstufe – so wie demnächst die FIS-Rennen. Am kommenden Wochenende müssen diese abgesagt werden, Anfang Dezember finden sie jedoch statt.