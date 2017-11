Die österreichische Presse und auch der Sportsender Sky haben Sie rund um das Formel-1-Rennen in Brasilien bereits im Cockpit von Force India als Testfahrer für 2018 gesehen. Können Sie das bestätigen? Lucas Auer: Eines kann ich zu dem Zeitpunkt definitiv sagen: Es gibt aktuell nichts zu verkünden.

Aber Sie stehen in Verhandlungen? Auer: Wie gesagt, es gibt aktuell nichts zu verkünden. Wir dürfen nicht vergessen, die Formel-1-Saison läuft ja noch und es ist November. Wir müssen abwarten.

Ehrt es Sie, dass man Ihren Namen in der Formel 1 laufend hört?

Auer: Cool ist es, aber es nützt nichts, wenn am Ende nichts Ordentliches herausschaut.

Nehmen Sie uns kurz mit: Wie war das Gefühl, im Sommer einen aktuellen Formel-1-Boliden testen zu dürfen?

Auer: Als ich das erste Mal aus der Box gefahren bin, da dachte ich mir: „Wow, das ist verrückt, einfach nur gestört!“ Da bist du zuerst einmal schockiert. Aber es ist so schnell gegangen, dass der Schock gewichen ist und man sich sofort an alles gewöhnt hat. Das war faszinierend.

Gab es Tipps von Onkel Gerhard Berger?

Auer (lacht): Gerhard hat gesagt: „Die Kurve drei ist schon zu meiner Zeit fast Vollgas gegangen.“ Er hatte Recht, die ging mit Vollgas.

Nico Rosberg und Sebastian Vettel (beide GER) haben bei ihren ersten Formel-1-Fahrten vor allem das Bremsen als Schockmoment beschrieben.

Auer: Nicht nur das. Da ist die Power, der unglaubliche Grip und erst die vielen Knöpfe. Sobald ich erfahren habe, ich bekomme diesen Test, habe ich sofort alles in Angriff genommen, was ich selbst in der Hand habe. Ich wollte alles vermeiden, was auf mich zurückfallen könnte. Das Schlimmste wäre gewesen, mit etwas zu versagen, was ich hätte vermeiden können. Das betrifft beispielsweise die Fitness. Darum habe ich sofort mein Genick trainiert. Das hat gewirkt. Ich hatte bei 40 Grad nach zwei Tagen keine Probleme. Glauben Sie mir eines, wenn ein Mann von der Straße in ein solches Auto steigt, das würde der Körper nicht durchstehen. In jeder Kurve trifft einen das Fünffache des Körpergewichts.

Zur DTM: Vor einem Jahr hat man Sie beim Heim-Grand-Prix in Spielberg nur teilweise erkannt. Das dürfte mittlerweile anders aussehen?

Auer: Die Sportwelt ist wirklich verrückt. Der Grat zwischen Hero und Zero ist ein ganz schmaler. In diesem Jahr war echt alles dabei. Generell zeigte die Kurve jedes Jahr nach oben, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Da geht aber noch mehr.

Sie waren bis zum Ende auf Titelkurs, schlussendlich wurde es Rang sechs.

Auer: Vor der Saison habe ich gesagt: Es muss der nächste Schritt folgen. Das ist passiert. Mit drei Siegen plus der Tatsache, dass ich der beste Mercedes-Pilot am Ende war. Das war sehr wichtig für mich. Aber klar, wenn du so einen Saisonstart hast, willst du am Ende auch den Titel. Das ist mir bewusst. Als Team haben wir in gewissen Situationen zu viele Fehler gemacht. Audi stand mit vier Autos unter den ersten fünf. Das war ein Statement. Es war nicht ein einzelner Fahrer, der überraschte, sondern das gesamte Team. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gewinnen können.

War Ihr Aufstieg planbar?

Auer: In meinem ersten DTM-Jahr habe ich mich erst einmal hingesetzt und einen Plan geschrieben: Was brauche ich? Was muss ich leisten? Wohin soll es gehen? An dem habe ich gearbeitet, Punkt für Punkt. Einiges hat gedauert, vieles ging schneller.

Die DTM darf sich über gesteigertes Interesse vor dem Fernseher und vor Ort freuen. Trotzdem hört Ihr Arbeitgeber Mercedes mit Ende nächsten Jahres auf. Glauben Sie, dass man trotzdem noch 100 % geben wird?

Auer: Ich glaube, gerade weil es die letzte Saison ist, wird man noch einmal alles mobilisieren. Es geht um einen krönenden Abschluss. Wir wollen noch einmal richtig abliefern. Es wird rundgehen.

Rennlegende Hans-Joachim Stuck hat über Sie gesagt: „Er ist schnell, sieht gut aus und hat einen guten Spruch. Er bringt das Gesamtpaket mit.“ Auer: Authentizität war schon immer etwas, auf das ich Wert gelegt habe. Aber ich glaube generell, dass wir Tiroler coole Typen sind. Wir ticken etwas anders, lassen uns hin und wieder was sagen und sind unkompliziert.

Gibt es in schweren Zeiten einen Ansprechpartner?

Auer: Es gibt Personen wie Toto Wolff (Mercedes-Motorsportchef, Anm.), Gerhard (Berger, Anm.) oder meine Mutter, die ich anrufen kann. Hin und wieder muss einem einer in den Hintern treten. Die Schulterklopfer nützen dir gar nichts. Aber den Weg musst du am Ende trotzdem alleine gehen.

Thema Sportlerwahl: Nominiert zu sein mit einem Jakob Pöltl, der in der besten Basketballliga der Welt (NBA) spielt, und mit der WM-Silbermedaillengewinnerin Stephanie Venier – das ist eine Auszeichnung?

Auer: Absolut. Es war irrsinnig cool, einmal bei der Wahl vor Ort zu sein und zu erleben, was wir auf Sportlerebene alles abdecken. Das war sehr beeindruckend. Bei Pöltl kann ich nur sagen: Ich habe einen Kollegen, der es mit Football in Amerika probiert hat und nach einem Schulterbruch wieder zurück nach Europa musste. Ich weiß ansatzweise, was es bedeutet, den Sprung in so eine Liga zu schaffen. Da kann man nur den Hut ziehen.

Vor Kurzem waren Sie als Zaungast in Tokio bei der GT-Serie. Wie war das?

Auer: Da wollte ich schon länger einmal hin. Die Fans dort sind so positiv fanatisch. Die sind mit so viel Herz und Leidenschaft dabei. Ich hätte mir das nie gedacht, aber ich habe dort gleich viele Autogramme schreiben müssen wie beim Hockenheim-Finale. Das hat mich echt umgehauen.

Könnten Sie sich 2019 auch eine andere Rennserie vorstellen, bei der Sie am Start stehen?

Auer: Prinzipiell bin ich für alles offen. Die DTM – das sage ich nicht, weil ich dort aktiv bin – ist eine brutal geile Serie. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal, was in zwei Monaten ist, und Sie fragen mich wegen 2019. (lacht)

Das Gespräch führte Daniel Suckert