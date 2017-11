Innsbruck – Mit 47 Jahren ist Schluss. Wenn am Freitag mit dem Tirol-Derby die neue Saison in der Wasserball-Bundesliga beginnt, kommt es im Tor von WBC Tirol zum Generationenwechsel. Routinie­r Oleg Ukhal beendet seine Karriere und macht Platz für einen Jüngeren im Tor. „Wir haben mit Milan Markovics einen guten Ersatz gefunden, der zuletzt mit Bad Cannstatt in Deutschland spielte“, sagte WBCT-Präsident Richard Kössler, der hohe Erwartungen an den 27-jährigen Ungarn hat. Neben seiner neuen Rolle als Bollwerk im Tor des Vizemeisters der abgelaufenen Saison verdient Markovics als Bademeister sein Geld. „Er ist seit 1. November im Hallenbad Olympisches Dorf beschäftigt“, weiß Kössler, förmlich mit allen Wassern gewaschen. „Einen echten Legionär könnten wir uns nicht leisten.“

Zum Generationenwechsel („In wenigen Jahren sind unsere Stammspieler 35“) sollen auch Keno Benedetto und Stefan Perisutti beitragen, die vom Fohlenteam WBC Innsbruck zum Aushängeschild WBC Tirol aufrücken. Kössler optimistisch: „Wir haben einen Kader von 15, 16 Leuten und sind gut aufgestellt!“ Ob Tirol dem Vorjahresmeister PL Salzburg die Stirn bieten kann, zeigt sich bereits am Wochenende: Am Sonntag (14.30 Uhr/USI-Schwimmbad) kommt es zum großen Westderby. Der Erzrivale habe sich mit einer Handvoll ungarischen Legionären verstärkt.

In Tirol indes setzte man auf Kooperation: So wird beim WBC Innsbruck künftig auch Vorarlbergerisch gesprochen. Kössler: „Wir haben eine Spielgemeinschaft mit Dornbirn gebildet.“ (ben)