Von Alex Gruber

Innsbruck – In Linz kann man verlieren, wie überall anders in dieser harten Liga auch. Sorge bereitet eher der Umstand, dass die Innsbrucker Haie nach starkem Saisonstart in den letzten acht Runden nur sechs Zähler ergattert haben und erstmals in dieser Saison aus den Plätzen (1-6) zur direkten Play-off-Qualifikation rutschten.

Und genau da hakt Haie-Vorstand Norbert Ried ein: „Ich habe immer gesagt, dass Ziel muss ein Platz zwischen fünf und acht sein. Wenn wir mit einem der schwächsten Budgets konstant unter den ersten drei stehen würden, dann würde bei anderen Klubs ziemlich viel falsch laufen.“ Das Haifischbecken zählt in dieser Saison zwar 13 Legionäre, im Gegensatz zu den Gehältern bei Spitzenklubs käme aber kein einziger HCI-Import in den Genuss solcher Saläre.

Jahrelang haben die Haie in der EBEL auf Platz elf oder zwölf verbracht. Und mit Platz fünf nach dem Grunddurchgang und der direkten Qualifikation für das Play-off habe man sich die Latte in der Vorsaison laut Ried nach oben geschraubt: „Das war natürlich eine gewaltige Leistung. Wir sind quasi von null auf hundert gekommen. Aber das kann man sich nicht in jeder Saison so erwarten.“

Am Videoplayer verfolgte Innsbrucks Vorstandsmitglied die Partie in Linz, sah wie viele andere ein ganz starkes Auftaktdrittel, ein naives Gegentor in Überzahl sowie letztlich zu viele Strafen: „Wir haben in den letzten Wochen zum Teil die Gegner zurück ins Spiel geholt. Über die Strafen muss man sprechen, aber die Mannschaft hat ja nicht das Hockey verlernt“, stellt er klar. Es fehlen die berühmten Nuancen. Während andere Klubs in den vergangenen Wochen einige Spieler ausgetauscht haben, komme das laut Ried in Innsbruck aus finanziellen Gründen nicht in Frage: „Im Moment sind alle fit. Es gibt keine neuen Spieler und keine Panik. Diese Mannschaft hat es drauf und hat es in dieser Saison auch schon bewiesen.“

Die Torsperre bei Punktelieferanten wie John Lammers (seit neun Spielen nicht getroffen) oder Mitch Wahl (seit acht Partien) – wohlgemerkt lieferten beide in Linz einen Assist – ist ein Faktor, der derzeit die Tiroler bremst. Die Haie müssen sich in den nächsten Spielen am Freitag zuhause gegen den KAC (zuletzt 7:1-Sieger in Fehervar) oder spätestens am Sonntag in Znojmo mit einem vollen Erfolg wieder freischwimmen. „Der Trainer genießt die volle Rückendeckung des Vorstandes und wird das Team wieder aufrichten“, stärkt Ried US-Headcoach Rob Pallin den Rücken. Außerdem bliebe ja auch eine Hintertür offen: „Das Ziel heißt Play-off. Wenn man nicht in die Top sechs kommt, geht das auch über die Zwischenrunde.“