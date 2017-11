Innsbruck – Der Nebel um Skisprung-Ass Gregor Schlierenzauers Rückkehr lichtet sich. Seit gestern sieht es ganz danach aus, dass der 27-Jährige in zweieinhalb Wochen beim Weltcup in Titisee-Neustadt wieder abheben kann. Der Fulpmer absolvierte gestern schon seine ersten Sprünge am Bergisel. Bei vier Landungen konnte der Rekordweltcupsieger testen, ob das Knie hält. Vor einem Monat zog sich Schlierenzauer im Training einen Einriss des inneren Seitenbandes zu. „Es ist schön, zurück zu sein“, postete Schlierenzauer auf Instagram anschließend.

Sein Mentor Harald Haim, Sportlicher Leiter Skisprung im Schigymnasium Stams, bestätigte, dass „alles gut gegangen ist und das Knie gut gehalten hat. Gregor ist gut drauf!“ Heute wird Schlierenzauer bei einer zweiten Sprungeinheit mit seinem Trainer Christoph Strickner das Knie einer weiteren Belastungsprobe unterziehen. „Danach müssen wir schauen, wie es weitergeht. Gregor hat durch die Verletzung auch etwas an Schnellkraft verloren, da gilt es ebenfalls ein bisschen aufzuholen.“ Doch auch Haim geht nach den ersten Sprüngen, die gestern durch den abziehenden Nebel möglich wurden, davon aus, dass Schlierenzauer das bis zum Weltcup in Deutschland gelingen wird. (su)