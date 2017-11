Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Verletztenliste (Pellizzari, Neurauter, Zangerl, Katnik ...) im Lager der WSG Wattens ist derart lang und erlesen, dass Co-Trainer Martin Svejnoha wie schon öfter im Verlauf dieser Herbstsaison in die Bresche springen könnte. „Er hätte es drauf, aber dieses Kapitel haben wir gemeinsam beendet“, erklärt Coach Thomas Silberberger mit einem Blick auf seinen loyalen Co-Trainer, der am Samstag seinen 40. Geburtstag feiert und der jungen Garde in der Sky Go Erste Liga das Feld überlässt.

Viermal half der „Schweini“ im Herbst aber bei der zweiten Mannschaft in der UPC Tirol Liga aus, und kein einziges Mal wurden die Wattener Fohlen dabei geschlagen. „Mit ihm gewinnst du jedes Trainingsspiel“, weiß Silberberger um den Charakter eines Vorzeigeprofis, der 2009 zum FC Wacker gekommen war, um ein Jahr später die Rückkehr in die Bundesliga zu lösen. Und in der höchsten Spielklasse marschierte er nach dem lebensrettenden Wunder von Wolfsberg mit blutiger Nase vom Feld, um seine Einstellung seit Sommer 2013 für die Kristallgemeinde zu demonstrieren.

„Schade, dass er als Spieler schon so alt ist. Aber er ist eine Bereicherung in allen Lagen und in jeder Position“, führen Silberberger und Stefan Köck in einem Atemzug aus. Der WSG-Sportmanager ergänzt: „Er könnte uns immer noch helfen. Es wird unterschätzt, wie wichtig er als Stabilisator war. Und seine Auftritte bei den Amateuren sprechen diesbezüglich Bände“, verneigt sich Köck vor dem zweifachen Familienvater, der mit 40 immer noch wie ein blonder, jung gebliebener Spitzbub grinst. Das tschechische Old-School-Modell, das nicht immer den neu(est)en Ernährungstrends folgte, zeigte mit Herz und Hirn, wo der Hammer hängt. Der „Schweini“ ist ein Typ zum Umarmen.

„Er lebt für den Fußball, den ganzen Tag. Was – der wird schon 40?“, bedankte sich der Wattener Linksverteidiger Florian Buchacher für den Geburtstagstipp: „Da werden wir uns was überlegen.“ Zuerst sollen natürlich beim letzten Heimspiel im alten Kalenderjahr mit der „Schweini-Mentalität“ drei Punkte her. Damit man dann mit dem Co-Trainer in den Samstag hinein­feiern kann.