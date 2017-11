Von Alex Gruber

Innsbruck – Mit nur sechs Zählern aus den letzten acht Spielen klaffte zwischen dem Anspruch, ein Top-Team zu sein, und der zahlenmäßigen Wirklichkeit eine etwas größere Lücke auf. Und die Haie fielen erstmals in dieser Saison aus den Top sechs. Jenen Plätzen, die direkt ins Play-off führen.

„Das bleibt auch weiter das Ziel. Wir können ein Top-vier-Team sein“, hat das Selbstvertrauen bei Kapitän Tyler Spurgeon nicht gelitten. Der 31-jährige Kanadier nimmt das Wort Krise nicht in den Mund, weiß bei allem Erfahrungsschatz aber auch, was es für die Wende benötigt: „Wir haben in den letzten Wochen auch gute Dinge gemacht, aber die Liga ist so gut, dass wir alle kleinen Dinge richtig machen müssen, um drei Punkte zu bekommen“, fordert er akribische Detailarbeit ein. In der Breite kann man mit einem Kader wie jenem des KAC nicht konkurrieren, die Klasse sei aber absolut vorhanden. „Wir sind uns bewusst, was los ist, aber es gibt keinen zu großen Druck. Jeder will sein Bestes geben und jeder ist bereit, noch härter zu arbeiten“, wird Spurgeon in der Kabine und bei einem Blick in die Runde nicht bange. Denn eines stehe fest: „Du musst stets deinen Fokus behalten und die richtigen Dinge machen. Dann wird es am Ende gut, auch wenn es zwischendurch einmal nicht so läuft.“

Statt guten Phasen benötigen die Haie einmal im Ganzen ein gutes, hochkonzentriertes Spiel. Der Rekordmeister aus Klagenfurt, den zum Saisonbeginn Probleme quälten, reist mit acht Siegen aus den letzten neun Spielen mit breiter Brust an. Und mit einem neuen internen Rekordtorschütze­n: Mit seinem 137. Torerfolg beim 7:1-Sieg in Fehervar avancierte Ex-NHL-Crack und Edelroutinier Jamie Lundmark zum besten ausländischen Torschützen in der 108-jährigen KAC-Geschichte. „Gut, dass er den Rekord vor unserem Spiel gelöst hat“, zwinkert Spurgeon in Richtung seines Ex-Kollegen. „Wir haben zuletzt nicht unser bestes Hockey gespielt, waren aber trotzdem knapp dran. Die Dinge sind nicht großartig momentan, aber auch nicht so schlecht. Lasst uns zurück in die Spur kommen“, teilt der Leader mit. Das Zauberwort lautet Konsequenz.