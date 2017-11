Wie lief Ihre erste Saison-Vorbereitung als Hautverantwortlicher der ÖSV-Abfahrer?

Brunner: "Das Wichtigste ist, dass alle gesund nach Lake Louise gekommen sind. Wir hatten zuletzt gute Trainingstage in Copper Mountain in den USA. Wichtig waren dort auch die Vergleiche mit anderen Teams. Das pusht die Mannschaft."



Beschreiben Sie uns bitte die aktuelle ÖSV-Abfahrtsmannschaft aus Ihrer Sicht.



Brunner: "Es ist eine sehr junge Mannschaft. Mit Hannes Reichelt und Romed Baumann haben wir nur zwei über 30 Jahre. Gerade in der Abfahrt brauchst du aber viel Erfahrung. Da sind also einige in den besten Jahren. Wenn die alle gesund bleiben, auch ein Matthias Mayer, Max Franz oder Vincent Kriechmayr, dann fahren sie ganz vorne mit. Die Jungen, das ist eine wirklich gute Generation. Keine andere Nation hat eine Mannschaft mit diesem Altersschnitt."



Wie ist Ihr Eindruck vom ÖSV-Team? Befanden sich da einige wirklich in der Komfortzone?



Brunner: "Mir gefällt das Klima und die Zusammenarbeit im Team sehr gut. Das mit der Komfortzone stimmt für mich nicht. Es ist eine sehr fleißige Mannschaft. Dass man ihnen nachsagt, das zu wenig passiert ist, stimmt nicht. Jeder ist ein Vollblut-Rennfahrer und will der Beste der Welt sein."



Gab es sogenannte Baustellen?



Brunner: "Nicht viele. Es ist eine Mannschaft, die viele Verletzungen hatte. Da dauert es eben eine gewisse Zeit, bis die Athleten wieder hundertprozentig bereit sind, das Risiko zu gehen. Das war in den vergangenen Jahren das größte Problem. Und so schlecht war ja die vergangene Saison auch wieder nicht. Jetzt sind alle gesund, vor allem auch die Topleute. Ein Hannes Reichelt etwa ist extrem wichtig für die Mannschaft und pusht alle."



Stimmt es, dass man spezielle Start-Trainings absolviert hat?



Brunner: "Das stimmt. Wir haben uns mit einem Langlauf-Trainer aus dem Skating-Bereich geschaut, wie man schneller mit Schlittschuhschritten und Stockschüben aus dem Start kommt. Das hat Früchte getragen. Es waren echt gute Inputs. Wir wussten, dass die Norweger bei flachen Starts wie in Gröden besonders stark sind. Da hinken wir noch etwas hinterher."



Wie lauten Ihre Erwartungen für ihren Einstand in Lake Louise?



Brunner: "Wir sind optimistisch. Man kann sich schon was erwarten. Zumindest, dass jeder für sich gut anfängt. Wenn der Funken überspringt, bin ich überzeugt, dass wir zufriedenstellende Ergebnisse abliefern. Allerdings liegt uns diese Strecke hier nicht so sehr wie die in einer Woche in Beaver Creek."



Und die Erwartungen für die Saison? Fordern Sie eine Speed-Kugel?



Brunner: "Fordern wäre falsch. Aber es ist ein Ziel, ganz klar. Nämlich dass der eine oder andere um die Kugel mitfährt. Plus eine Medaille bei Olympia. Diesen Anspruch muss man in Österreich einfach haben."



Das Gespräch führte Hans Gödel/APA in Lake Louise