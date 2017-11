Von Alex Gruber

Innsbruck — Die Seele ist ein weites Land. Eines ist im Sport aber klar: Ohne Selbstvertrauen fällt vieles schwer. So fanden die Innsbrucker Haie nach einer Negativserie am Freitagabend gegen den KAC (acht Siege in den letzten neun Spielen) in den Anfangsminuten nicht ins Spiel, waren defensiv aber zumindest so kompakt, Großchancen der Kärnter Rotjacken zu verhindern. Und nach zehn Minuten kamen die Hausherren durch Kevin Wehrs, Mitch Wahl und Tyler Spurgeon zu mehreren guten Gelegenheiten innerhalb von ein paar Sekunden. Leckerbissen wurden den 2200 Fans im ersten Drittel aber nur relativ wenige serviert. Es ging mit einer Nullnummer in die Kabine.

Im zweiten Abschnitt wurden der verlorengegangene Flow und die fehlende breite Brust der Haie gleich zu Beginn sichtbar. Topscorer Andrew Yogan servierte Andrew Clark mustergültig die Scheibe, statt abzuschließen, drehte Innsbrucks Spielmacher vor Goalie Tomas Duba aber ab. Das war ein Spiegelbild dessen, was man verlorenes Selbstvertrauen nennt. So leicht zu Saisonbeginn phasenweise alles ging, so schwer fällt es in Tagen wie diesen. Und in der Folge verzeichnete der Rekordmeister aus Kärnten ein klares Chancenplus, der bärenstarke Haie-Goalie Patrik Nechvatal war gegen Jamie Lundmark, James Rheault und Co. aber auf dem Posten. Nach einem kapitalen Yogan-Fehler parierte der Tscheche zwar noch gegen Marco Richter, im zweiten Versuch fälschte der KAC-Angreifer einen Schuss aber unhaltbar ab. Benni Schennach hätte in Minute 40 völlig freistehend den Ausgleich besorgen können, wenn nicht müssen. Der Puck blieb neben der Stange liegen.

Es dauerte im Schlussdrittel nur 22 Sekunden bis der Fall erledigt war — Johannes Bischofsberger staubte zum 0:2 ab. Vier Minuten später markierte mit Manuel Ganahl ein dritter Österreicher den dritten Gäste-Treffer. Die Haie-Offensive blieb über 60 Minuten ein Schatten ihrer selbst. Es war die dritte Niederlage in Serie und die siebente in den letzten neun Spielen. Der erste Treffer von Jeremie Blain änderte nichts mehr am Stimmungsbild. Eher bezeichnend, dass es ein Verteidiger war. Der Rest war nur für die Statistik.