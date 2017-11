Von Tobias Waidhofer

Wattens — Die 1020 Zuschauer im „Eiskasten" Gernot-Langes-Stadion waren am Freitag zu Beginn des Spiels gegen Hartberg vor allem damit beschäftigt, sich warm zu halten. Das lag zum einen an den Temperaturen und zum anderen daran, dass sich am Rasenviereck nicht wirklich Erwärmendes abspielte. Doch nach 30 Minuten sorgte die WSG Wattens plötzlich für Spielkultur: Nach einem Tamba-Zuspiel zündete Benni Pranter den Turbo und überlief die steirische Abwehr, um in der Folge Milan Jurdik mit einem idealen Querpass zu bedienen. Das siebte Saisontor des Angreifers sollte aber der einzige Grund zur Freude bleiben ...

Als Allererstes hatten ja ohnehin die Steirer gejubelt, Stefan Gölles stand beim vermeintlichen Führungstreffer allerdings im Abseits (9.). Nach vorne ging bei der WSG vorerst nicht viel, während erneut Gölles in der 19. Minute das Außennetz traf.

Doch dann kam die 30. Minute. Nach der Wattener Führung änderte sich die Dynamik des Spiels. Die Tiroler waren jetzt besser. Die beste Chance in dieser Phase vergab Dino Kovacec. Kurz vor der Pause bemühte die WSG aber noch einmal Glücksgöttin Fortuna — doch Roko Mislov ließ eine Riesen-Chance liegen.

Die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht: Der gerade eingewechselte Daniel Gremsl setzte sich gegen Drazen Kekez durch und erzielte den 1:1-Ausgleich (46.). Die WSG antwortete mit einem Jurdik-Treffer aus kurzer Distanz. Das Schiedsrichter-Trio entschied jedoch auf Abseits (51.). Auch Hartberg blieb gefährlich, doch Keeper Ferdl Oswald bändigte einen Tadic-Schuss (58.).

Aber in der 62. Minute trafen die Hartberger dann doch zum 1:2: Quasi von der Mittellinie startete Mislov einen Lauf, den kein Wattener zu stoppen vermochte, und traf. Das ging viel zu einfach. Jetzt brach die WSG-Defensive auseinander: Tadic gelang das 1:3 (68.). Beim 1:4 durch Gremsl patzte dann auch noch Oswald (70.). Das war's, denn auch ein indirekter Freistoß im Hartberg-Strafraum brachte nichts mehr ein. „Wir dürfen einfach nicht so zusammenbrechen. So etwas darf nie wieder vorkommen", ging Routinier Flo Mader mit der eigenen Elf hart ins Gericht.