Innsbruck – Die Ratlosigkeit in der Tiwag-Arena war quasi zu greifen. „So werden wir nicht einmal Achter“, hörte man da nach der 2:4-Niederlage gegen den KAC von der Tribüne. Die Zahlen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache und geben der Krise ein Gesicht:

Sechs Niederlagen kassierten die Haie in den vergangenen sieben Spielen. Einzig die Dornbirn Bulldogs konnten die Tiroler im bislang schwarzen Monat November besiegen. „Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Wir alle investieren sehr viel in das Spiel, nur bringen wir unsere Leistung nicht auf das Eis“, schüttelte Verteidiger Jeremie Blain den Kopf. Natürlich komme irgendwann auch die Verunsicherung dazu. „Das ist ganz normal. Aber wir müssen ruhig bleiben.“ Denn eine Chance gibt es im November noch: Heute (17.30 Uhr) gastieren die Innsbrucker beim HC Znojmo. Und das ist nur der Start in wichtige zwei Wochen. Schließlich warten nach dem Match in Tschechien Spiele gegen Zagreb (1. 12.), Villach (3. 12.) und zweimal Graz (8. und 10. 12.). Allesamt direkte Konkurrenten im Kampf um einen Platz in den Top sechs.

Sorgen macht Haie-Headcoach Rob Pallin auch sein „Atom-Block“ (Yogan – Wahl – Clark) – er stellte lange das Herz der Haie-Offensive dar, hängt aktuell aber richtig durch. Seit der 1:4-Niederlage bei den Vienna Capitals zu Beginn des Monats (3. 11.) hat das Trio in der Plus/Minus-Wertung zwölf Minuspunkte (Wahl/-4, Clark/-4, Yogan/-4) angesammelt. Ob Pallin das Trio heute wieder gemeinsam auflaufen lässt, scheint fraglich. (t.w., lex)