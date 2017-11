Lille – Frankreich fehlt nur noch ein Sieg für den zehnten Triumph im Tennis-Davis-Cup. Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert brachten den Favoriten am Samstag in Lille gegen Belgien mit einem 6:1,3:6,7:6(2),6:4-Sieg im Doppel gegen Ruben Bemelmans/Joris de Loore mit 2:1 in Führung.

Damit kann am Sonntag Frankreichs Nummer eins Jo-Wilfried Tsonga im Spitzenduell gegen den zuletzt bis ins Endspiel der ATP Finals vorgedrungenen David Goffin den ersten Titel seit 2001 fixieren. Anschließend ist Wien-Sieger Lucas Pouille gegen Steve Darcis Favorit.

Gasquet/Herbert, die erstmals zusammen spielten, lagen bei Satzgleichstand im dritten Set mit einem Break zurück, als Bemelmans schwächelte und die Gastgeber dadurch den Satzverlust abwenden konnten. Allerdings sind die Franzosen gewarnt: Auch 2002 in Paris-Bercy gegen Russland und 2010 in Belgrad gegen Serbien waren sie mit einer 2:1-Führung in den Schlusstag gegangen, verloren dann aber noch die beiden abschließenden Einzel.

Wahrscheinlicher aber ist, dass Belgien auch im dritten Finale nach 1904 und 2015 leer ausgeht. (APA/Reuters/AFP/sda)