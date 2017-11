Von Benjamin Kiechl

Innsbruck — „Das ist Berlin", sagte AlpenVolleys-Manager Hannes Kronthaler und dachte dabei nicht an die Currywurst. Bei 5569 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle ging dem Volleyball-Enthusiasten das Herz auf. „Vor so einer Kulisse zu spielen, das hat es überhaupt noch nie gegeben", schwärmte der Tiroler nach Spielende der sechsten Runde in der deutschen Volleyball-Bundesliga.

Warum die Enttäuschung dennoch überwog: Gegen die Berlin Recycling Volleys konnten die Tiroler am Mittwochabend eine phasenweise starke Leistung nicht in Zählbares ummünzen und verloren 1:3 (20:25, 25:21, 16:25, 23:25). Nebel, Feuer und ein ohrenbetäubendes Spektakel waren am Ende ein Stück zu viel. Der Schwung, den man im zweiten Satz beim 25:21-Sieg hatte, verpuffte in Durchgang drei. Im entscheidenden vierten Satz hatte Berlin das bessere Ende für sich.

„Es war das erwartet schwere Spiel. Leider sind uns im Finish zu viele Fehler passiert", sagte Headcoach Stefan Chrtiansky. Der Slowake strich jedoch den hohen Einsatz seiner Schützlinge hervor. „Mit einem Punkt wäre ich hochzufrieden gewesen, so verlassen wir Berlin mit nicht so guten Erinnerungen."

Für Kronthaler bleibt, dass wir uns „in der deutschen Liga nicht verstecken müssen". Von Platz zwei bis acht sei alles möglich, meinte er zuversichtlich. „Mindestens ein Punkt wäre machbar gewesen. Wichtig sind jetzt die Heimspiele im Dezember." Um 9.30 Uhr geht es heute mit dem Flugzeug retour. Kronthaler denkt bereits an den nächsten Gegner. Lüneburg wolle man in Tirol zu einem heißen Tanz bitten.