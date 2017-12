Beaver Creek (Colorado) - Mit Marcel Hirscher auf Halbzeit-Platz drei und Manuel Feller auf vier gehen Österreichs Alpinskiläufer in aussichtsreicher Position in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs am Sonntag in Beaver Creek. Die Führung hat der Deutsche Stefan Luitz 0,29 Sekunden vor dem US-Amerikaner Ted Ligety, 0,39 vor Weltmeister Hirscher und 0,64 vor Feller und dem Schweizer Justin Murisier inne.

Vizeweltmeister Roland Leitinger, sowie die Speedpiloten Hannes Reichelt und Matthias Mayer schieden im ersten Riesentorlauf auf dem neuen Material aus. Der Auftaktbewerb im Oktober in Sölden war ja wegen Sturmes abgesagt worden. Der zweite Durchgang geht ab 20.45 Uhr MEZ in Szene. (APA)



So steht es nach dem ersten RTL-Durchgang in Beaver Creek: