Beaver Creek - In souveräner Manier hat Marcel Hirscher am Sonntag den Weltcup-Riesentorlauf in Beaver Creek gewonnen. Der Salzburger Skirennläufer, nach einem Knöchelbruch im August mit Trainingsrückstand in die Saison gestartet, verwies den Norweger Henrik Kristoffersen (0,88) und den zur Halbzeit vorangelegenen Deutschen Stefan Luitz (1,03) auf die weiteren Podestränge. Manuel Feller wurde Vierter (1,04).

Für Hirscher war es der 46. Sieg im Weltcup, der 23. im Riesentorlauf. Es war sein insgesamt vierter Erfolg in einem Weltcuprennen in Beaver Creek. (APA)