Manchester – Tabellenführer Manchester City ist in der englischen Premier League weiter das Maß aller Dinge. Das Team von Coach Pep Guardiola siegte am Sonntag nach Rückstand mit 2:1 (0:1) gegen das abstiegsbedrohte West Ham United (Marco Arnautovic ab 69.). Nicolás Otamendi (57. Minute) und David Silva (83.) sicherten Man City mit ihren Toren den 14. Sieg im 15. Spiel, nachdem Angelo Ogbonna (44.) zunächst die Gäste aus London in Führung geschossen hatte.

Manchester City hat damit bereits 43 Punkte und führt die Tabelle der Premier League mit einem Vorsprung von acht Zählern vor dem Zweiten Manchester United (35) souverän an. West Ham dagegen stellte mit nur zehn Punkten aus 15 Spielen einen Negativrekord in der eigenen Clubgeschichte auf. So wenig hatte der Verein, der jetzt 19. ist, zu diesem Saison-Zeitpunkt noch nie. Trainer David Moyes, der seit vier Wochen im Amt ist, wartet immer noch auf den ersten Sieg. (dpa)