Von Daniel Suckert

Innsbruck – Es ist ein Drahtseilakt, den Andreas Ploner (Century Snooker Club Innsbruck) jedes Jahr aufs Neue gehen muss. Da ist die große Leidenschaft Snooker, bei der der Innsbrucker auf Amateur-Ebene glänzt, aber der Schritt zu den Profis noch ein sehr großer ist. Und da ist noch das Informatik-Studium, das – wenn es mit dem Sprung zu den Besten der Welt nicht funktioniert – ein Leben nach dem Sport ermöglichen soll. Denn eines ist klar: Vom Snooker leben kann der 24-Jährige (noch) nicht.

Keine Woche ist es her, da stand Ploner bei der Amateur-WM in Katar 12 Tage am grünen Filztisch. „Es ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Mir hat die Konstanz gefehlt“, erklärte die Nummer zwei der rotweißroten Amateur-Rangliste. Kurz vor dem Achtel­finale war Schluss.

Zeit für „Sightseeing“ blieb abseits wenig. Den berühmten Markt Souq Waqif fand Ploner weniger prickelnd. „Das liegt aber sicher mehr an mir“, ergänzte er mit einem Augenzwinkern.