Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Haie sind gut beraten. Während in der letzten Woche in Bozen, Villach und Fehervar Trainer nach ausbleibendem Erfolg ihren Stuhl räumen mussten, haben die Innsbrucker vorzeitig mit Cheftrainer Rob Pallin um zwei weitere Jahre (eines davon auf Option) verlängert. Es soll klar bleiben, wer der Boss im Ring bleibt. Kontinuität ist für den Vorstand um Norbert Ried ein schlagendes Gebot: „Wir sind froh, dass wir ihn weiter an uns binden konnten.“

Das beruht auf Gegenseitigkeit. Denn Rob Pallin liebt Land und Leute: „Die Menschen sind unglaublich nett zu mir.“ In erster Linie will er am Eis in der Hockeystadt etwas bewegen: „Jeder weiß, wie sehr ich es hier mag. Ich hatte in dieser Saison Gelegenheit, früh wegzugehen. Ein Klub aus der DEL wollte mich herauskaufen, aber ich habe bewusst niemanden damit konfrontiert. Meine Konzentration war immer bei den Haien.“

So schön die vorzeitige Vertragsverlängerung sei, so deutlich betont der amerikanische Headcoach auch die Bedeutung des Hier und Jetzt: „Jeder weiß, wer in Zukunft auf der Bank sitzen wird. Das ist gut und wichtig. Aber noch einmal: Mein Fokus liegt auf dieser Saison.“

Da hält der Spielplan heute und am Sonntag (auswärts) die Graz 99ers als Gegner parat. „Jetzt ist Crunch Time. Wir müssen sehr körperbetont spielen“, diktiert Pallin. Verteidiger Kevin Wehrs ist fraglich, dafür steht Youngster Fabian Nußbaumer parat. Neue Hoffnungen nährten in den vergangenen Runde auch die hinteren Reihen: „Sedivy ist neben Wahl wie ein neuer Spieler. Du bist nur so gut wie deine dritte Reihe.“ Mit starkem Kollektiv will man die Steirer biegen.