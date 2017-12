Innsbruck, Hard — Noch nie konnte Sparkasse Schwaz Handball Tirol in Hard gewinnen. Und es blieb auch am Sonntag dabei. Gegen die „Roten Teufel“ zogen die Tiroler mit 20:25 (6:11) den Kürzeren, die Vorarlberger sind damit gleichauf mit den Fivers Tabellenführer.

Schwaz verkaufte sich aber teuer, wie Trainer Raul Alonso meinte: „Die gute Defensivleistung nehmen wir für die zwei letzten Spiele im Grunddurchgang mit!“ Nur 20 Gegentore in Hard zu kassieren, „gelinge den wenigsten“. Doch auch die gute Torhüterleistung von Aliaksei Kishov konnte nicht über Schwächen im Angriff hinwegtäuschen. „Wir waren im Angriff nicht in der Lage, gefährlich zu werden“, sagte Alonso, der von der Trainerposition aus einen schwachen Start ins Spiel beobachtete. Da hatten die Tiroler sogar einen Siebenmeter vergeben.

Mit Fortdauer des Spiels kamen die Tiroler mit den Youngsters Spendier, Miskovec und Hochleitner immer besser ins Spiel — aber für den ersten Punktgewinn reichte es letztlich nicht. Damit haben die Schwazer auch rechnerisch keine Chance mehr auf das obere Play-off. Was soll‘s: Man wolle sich in den verbleibenden zwei Spielen im Grunddurchgang gegen Bruck (zuhause) und Linz (auswärts) gut präsentieren, ehe es im neuen Jahr ins untere Play-off geht.

In der Bundesliga durfte medalp Innsbruck am Sonntag vor Heimpublikum gegen die Fivers II den vierten Saisonsieg bejubeln. Die junge Truppe von Trainer Herbert Lastowitza lieferte sich mit den Wienern einen packenden Kampf und siegte mit 29:28 (12:11). Mann des Spiels war Goalie Thomas Heiss, der den Gegenspielern mit seinen Paraden den Nerv zog. Rund 20 Minuten vor Spielende verletzte sich der Routinier jedoch am Knie und musste ausgewechselt werden. Weil auch Trofaiach in Korneuburg siegte, bilden die Tiroler weiterhin das Tabellenschlusslicht. (ben)