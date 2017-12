Von Günter Almberger

Innsbruck – Heim-Weltcup, zugleich die Europameisterschaft – was gibt es Schöneres für einen Sportler? Doch seit Mitte November bangten Janine Flock, Matthias Guggenberger und Co. neben den Olympischen Spielen in Korea um ihr zweites Saison-Highlight. Der Grund dafür? Der heimische Verband drohte seine Athleten nicht bei den Bewerben in Igls am kommenden Wochenende antreten zu lassen.

Rückblick: Am 18. November sorgte Christian Auer, Sportkoordinator (Sektion Skeleton) im Österreichischen Bob- und Skeleton-Verband ÖBSV, mit seiner Aussage in der TT für Aufsehen: „Es fehlt einfach an Geld, Versprechungen wurden nicht eingehalten. Unter diesen Voraussetzungen werden wir keine Mannschaft entsenden.“

Heute findet in Igls das erste offizielle Training statt. Gestern Vormittag wusste Skeleton-Pilot Guggenberger noch immer nicht, ob er an diesem teilnehmen kann oder darf. „Wir wissen selbst nicht, was los ist, und warten weiter auf eine definitive Startzusage“, zeigte sich der Innsbrucker ratlos. Der Routinier will sich vom ganzen Tohuwabohu im heimischen Verband so gut wie nur möglich nicht irritieren lassen. „Auch wenn es nicht leicht fällt, ich versuche diese ganze Diskussion auszublenden. Ich gehe davon aus, dass es eine Lösung gibt und wir starten werden. Ich fahre auf jeden Fall zum Training nach Igls und will dort dann auch fahren. Wenn ich nicht darf, müssen sie mich halt festhalten ...“, betonte der 33-Jährige.

Während die Sportler gestern noch im Unklaren blieben, brachte Auer gegenüber der TT Licht ins Dunkel: „Die Athleten werden zum Heim-Weltcup entsendet!“ Doch wie kam es zu diesem Sinneswandel? „Die Absicherung der kompletten Saison ist zum Greifen nahe. Bei uns wird überall gespart, an allen Ecken und Enden. Diese rigorosen Sparmaßnahmen waren erforderlich, um das Grundsätzliche aufzubringen. Und das ist die Entsendung der Athleten zu den Wettkämpfen“, erklärte der Sportkoordinator.

Ob es nur durch die finanziellen Einschnitte möglich war, grünes Licht für die Aktiven zu geben, oder es auch weitere wirtschaftliche Zuwendungen benötigte, gab Auer nicht preis.

Finanziell „bluten“ mussten die österreichischen Kufenflitzer zuletzt schon bei den Weltcup-Rennen in Übersee. So wurde dem Team etwa das Taggeld gestrichen. „Ich kann nicht nur in der Administration sparen. Es trifft aktuell eben alle, auch die Sportler. Es ist zwar üblich, Taggelder zu bezahlen, wir sind als Verband aber rechtlich dazu nicht verpflichtet. Die Athleten sind ja unter anderem beim Bundesheer oder der Polizei angestellt und nicht beim ÖBSV. Das Ganze war eine Notwendigkeit und keine Bösartigkeit“, hielt Auer fest. Nachsatz: „Sollte der Verband positiv bilanzieren, werden die Gelder nachbezahlt.“

Mit seinem „Sager“ von Mitt­e November wollte der Skeleton-Weltmeister von 1991 aufrütteln: „Mein Statement im November war notwendig, um Sensibilität in die Angelegenheit reinzubringen. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, muss man das Worst-Case-Szenario ansprechen. Der Verband kämpft seit zwei Jahren mit großen finanziellen Problemen, ich bemühe mich, den ÖBSV am Leben zu halten. Durch die Nationalratswahlen im Herbst hat sich die politische Situation in Österreich verändert. Sportminister Hans Peter Doskozil hat immer Wort gehalten. Mein direkter Ansprechpartner in Wien ist mir abhanden­gekommen. Leider werden jetzt die Zusagen nicht mehr eingehalten“, verriet Auer.