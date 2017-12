Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Overtime-Niederlage in Graz nach einer komfortablen 3:0-Führung ging bei den Innsbrucker Haien unter die Haut. „Natürlich schmerzt eine Niederlage, wenn man in den Bus steigt. Aber wir müssen dennoch stets das große Ganze im Auge behalten“, bittet Angreifer John Lammers auch um die nötige Contenance. Denn man habe in der Steier­mark nicht nur wegen etlicher Großchancen auch vieles richtig gemacht. „Wir haben phasenweise sehr gut gespielt, die Strafen im Mitteldrittel haben uns etwas geschmerzt“, führt der Routinier aus. Nach zehn Punkten in den letzten vier Spielen sei das Gefühl im Team aber „sehr gut“: „Wir können einiges noch besser machen und müssen jetzt dranbleiben.“

Mit dem großen Ganzen ist ja nichts anderes als ein Platz unter den Top sechs nach dem Grunddurchgang gemeint. Das würde neuerlich den direkten Einzug in die Play-offs bedeuten. Und dafür benötigen die Haie auch einen starken John Lammers. Es war ja kaum zu glauben, dass der 31-jährige Kanadier bis zu seinem 4:4-Ausgleichstreffer in Graz 14 Spiele lang nicht getroffen hat. „Natürlich wünsche ich mir mehr Tor­e. Im Endeffekt will ich dem Team helfen und Raum und Chancen für meine Kollegen schaffen“, führt er nach seinem siebenten Saisontreffer und bereits 25. Scoring-Punkt aus. Dass Lammers jeden Tag einer der Ersten auf dem Eis und ein „hard-working guy“ sei, hatte Headcoach Rob Pallin auch während dessen Torsperre mehrfach unterstrichen.

Die Haie gehen nach der gestrigen Weihnachtsfeier auch heute in der Tiwag-Arena wieder aufs Eis. Zunächst beim Training, dann bei einem Christmas Skate (ab 18 Uhr), der dem heimischen Eishockey-Nachwuchs für zehn Euro (kommen der Kinderkrebshilfe zugute) Chancen bietet, ein paar Tricks der Innsbrucker EBEL-Cracks zu erlernen. Ein familiärer Ansatz, der natürlich auch Papa John Lammers – Sohn Nicolas ist zweieinhalb Jahre alt – gefällt. Echte Profis sollen ja auch zum Anfassen sein. Und am Freitag will man dann den Capitals einheizen.