Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Schwimmer Simon Bucher fand für die letzten Tage eigene Worte. „Das beste Wochenende meines Lebens“, betitelte der erst 17-Jährige die österreichischen Meisterschaften in Graz. Der Innsbrucker hatte mit zwei Titeln (50 m Delfin und Rücken) nicht nur sich selbst überrascht. Er luchste dem ÖM-Erfolgreichsten Bernhard Reitshammer den Rückensprint ab und auch TWV-Trainer Wolf Grünzweig staunte: „Ich wusste, dass Simon gut ist, dass er aber jetzt so einen Sprung macht, war nicht vorhersehbar.“

In der Tat wuchs der Sport-Handelsschüler über sich hinaus. Zu den zwei Titeln holte er zwei Silberne (100 m Delfin und Rücken), vier Mal Gold in der Juniorenklasse, vier Tiroler Rekorde, darunter sogar ein österreichischer Juniorenrekord (50 m Rücken) und zwei Limits für die Kurzbahn-WM 2018. Die Zeiten hätten ihn auch zu einem Start bei der morgen in Kopenhagen beginnenden Kurzbahn-EM berechtigt. „Das stimmt, aber ist eben so. Ich denke, das ist jetzt ein Motivationsschub für Simon und er kann sich nun ein Jahr lang darauf vorbereiten“, so Grünzweig. Bucher sei ein Rohdiamant, der geschliffen werden müsste, „ohne harte Arbeit geht im Schwimmen aber nichts“. Dass nach den Reitshammers (zuvor auch Caroline), Alexander Knabl oder Robin Grünberger (seit Herbst) nun ein weiterer (Ex-) Schützling von Grünzweig für Aufsehen sorgt, freut den Innsbrucker Coach. „Langsam kann man glauben, dass es kein Zufall ist, wenn Leute aus unserer Gruppe aufzeigen.“ Aber er begleite nur, die Arbeit würden die Schwimmer schon selbst machen, so Grünzweig, der sich als „Hobbytrainer“, weil nicht hauptberuflich am Beckenrand, bezeichnet.

Während Bucher seine ersten Titel sammelte, hat Reitshammer längst aufgehört zu zählen. „Ich glaube, es waren bislang 36 oder so – aber die ,Staats‘ waren eher eine Generalprobe. Wichtig ist jetzt die EM“, sagt der Absamer, der seit einem Jahr in Linz schwimmt. Fünf weitere Einzel-Titel kamen in Graz hinzu. Bei der EM ab morgen gilt hingegen schon der Einzug in ein Finale als Erfolg. Der 23-Jährige weiß aber längst, worauf es bei einem Großereignis ankommt: „Wichtig ist, sich nicht ablenken zu lassen.“ Und Trainer Grün- zweig ergänzt: „2013 – ebenfalls in Dänemark – waren 10.000 Zuschauer in der Halle. Das ist etwas anderes, als vor 50 Eltern zu schwimmen.“

Insgesamt starten sieben Tiroler in Dänemark, mit Grünberger trainiert aber nur einer in Tirol: Knabl. Lena Kreundl und Caroline Hechenbichler schwimmen in Linz, Christina Nothdurfter in Graz. Xaver Gschwentner (Südstadt) startet morgen (ab 9.30 Uhr) als erster Tiroler in die EM.

Apropos Tirol, zurück nach Graz: Weil Gschwentner (Gold 200 m Delfin/Tir. Rek.) wie auch Kollegin Lena Opatril (3 x Silber, 1 x Bronze, 1500 Kraul/Tir. Rek.) trotz Wechsels beim SCI bleiben durften, zählen ihre ÖM-Medaillen für Tirol. Silber holten zudem Emma Gschwentner (200 Rücken) und Adriana Duller (200 Lagen), Bronze Jana Kulova (200 Rücken/Junioren-Gold, 2x Jun.-Bronze). Die SCI-Damenstaffeln wurden mit Rekorden zwei Mal Zweite, die TWV-Herren-Damen-Mixed-Teams vier Mal Dritte. Marco Sonntag räumte drei vierte Plätze ab, bei den Junioren vier Medaillen, Grünberger zwei, Ivona Juric eine. Die erst 14-jwährige Lisa Süsser schwamm über 50 m Rücken Tiroler Rekord.