Innsbruck — Der legendäre Hofer-Spruch „Mander, 's isch Zeit" lässt sich vor dem heutigen Treffen mit dem überlegenen Tabellenführer aus Wien aus Sicht der Haie ganz sicher bedienen. Zehn Spiele in Serie ging man saisonübergreifend gegen die Capitals als Verlierer vom Eis, in Match Nummer elf und im dritten Saisonduell (zuvor 1:4/h, 3:5/a) möchten die Innsbrucker endlich zurückschlagen.

„Wir haben gegen die Top vier der Liga in dieser Saison bislang erst einen Sieg geholt", weiß Headcoach Rob Pallin, dass die Bilanz gegen die Großen ausbaufähig ist. Wie clever und smart die Caps um Rafael Rotter und Co. spielen, ist freilich auch bekannt: „Wir dürfen ihnen nicht zu viel Zeit an der Scheibe lassen. Sonst wird's gefährlich."

Auf die Defensivreihen der Haie wartet heute jede Menge Arbeit. Gut, dass sich neben Jeremie Blain auch dessen „Spezl" Sacha Guimond in den vergangenen Spielen deutlich gesteigert hat. „Seit 10 bis 12 Partien sehe ich den Guimond, den ich kenne", lobt Pallin den 26-jährigen Franko-Kanadier, der einer der ersten neuen Imports im Haifischbecken war. Und pikanterweise hat Guimond auch seinen Freund Blain in Innsbruck ins Transfer-Gespräch gebracht.

Sacha Guimond lernte in der letzten Saison in Laibach mit reihenweise Niederlagen und ohne Bezahlung auch die Kehrseite des Geschäfts kennen: „Das war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte." Weil das Geld über den Sommer knapp war, musste der Defensivrecke sogar mehr, als ihm lieb war, in der Bierfirma seines Vaters schuften, was auch an die Trainings-Substanz ging. Mittlerweile — auch nach einem langen Gespräch mit Pallin — ist wieder alles im Fluss: „Der Sommer war nicht ideal. Mein Selbstvertrauen ist jetzt aber zurück."

Guimond ist eines der Rädchen, das heute bei den Haien in all die anderen greifen soll. Und dass er sich in Laibach mehr um Kollegen sorgte, die eine Familie zu ernähren haben, erhöht seinen Wert. Pallin steht neben sportspezifischen Fähigkeiten ja auch auf Cracks mit „gutem Charakter".

Deswegen wird der 51-jährige Cheftrainer sein Team heute wieder mit einer Botschaft aus der Kabine lassen: „Choose the team when you leave this door." Denke zuerst an die Mannschaft — und eben nicht an dich selbst —, wenn du auf die Eisfläche läufst." Es wird alles brauchen, um Zählbares einzufahren. Die dritte Angriffsreihe der Haie um Mitch Wahl und Ondrej Sedivy glänzt seit Runden: „Bei einer starken Mannschaft weiß man nicht, wer die dritte Linie ist", notiert Pallin. Elf Punkte aus den letzten fünf Spielen sind ein starkes Indiz. Heute sollen die Caps fallen.