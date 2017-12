London – Dass der Präzisionssport mittlerweile auch bei so manchem Tiroler Stammtisch Thema ist, darf man indirekt Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl verdanken. Der Querdenker hat mit seiner vor Wochen geäußerten Kritik („Für mich ist Darts kein Sport“) eine emotionale Diskussion losgetreten, die am Ende einen in den Sympathie­n aufsteigen ließ: Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic. Nun steht der Wiener dieser Tage bei der gestern gestarteten Weltmeisterschaft in London im Rampenlicht. Die Nummer fünf der Welt gilt als Geheimfavorit.

Im „Ally Pally“ von Nordlondon werden 3000 Fans wieder täglich mit ihren Gesängen für Gänsehaut-Momente sorgen, wenn Favorit Michael van Gerwen (NED) die Titelverteidigung anstrebt. Neben van Gerwen und Suljovic werden die Scheinwerfer aber auf noch einen anderen gedreht: Phil Taylor. Die 57-jährige Darts-Legende hat genug. Das Gründungsmitglied der „Professionellen Darts Vereinigung“ (1993) hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Durch den 14-fachen Weltmeister ist das Präzisionsspektakel heutzutage ein Quotenhit in Europa und darf sich über Rekord-Preisgelder (WM: 2,04 Millionen Euro) freuen. Taylor: „Ich kann das Turnier noch immer gewinnen.“ Gewinnen könnte das auch der rotweißrote Vertreter auf der britischen Insel: Suljovic. Doch der 45-Jährige hat noch keine große Liebe zu der WM entwickelt. Im Vorjahr kam das Aus bereits in Runde zwei, erst zwei Achtelfinal-Einzüge (2010/15) stehen auf der Haben-Seite.

Selbstvertrauen verbreitet aber der im September gewonnene Titel bei der Champions League. Knapp eine halbe Million Euro konnte der Wiener heuer an Preisgeld verbuchen. Auch wenn es die WM-Auslosung nicht gut mit ihm meint, denn in Runde eins wartet mit Kevin Painter (GBR) der Vizeweltmeister von 2004. Suljovic: „Bei einer WM werfen die Besten der Welt – es gibt keine leichten Gegner.“ (suki)