Kitzbühel – „Kitzbühel schauen“ von der Wohnzimmer-Couch aus? Was fürs Hah­nenkammrennen im Jänner gilt, soll bald auch im Eishockey möglich sein. Die Kitzbüheler Adler fixierten eine Marketing- und Medienpartnerschaft mit dem Privat-TV-Anbieter Sky Österreich. Damit wolle der Sender das Engagement in der schnellsten Teamsportart der Welt unterstreichen, hieß es in einer Aussendung. Im Sportpark Kitzbühel werde dazu ein Kamerasystem installiert, das als Testlauf für die Alps Hockey League dienen solle. Das Ziel sei es, Spiele der Hausherren auf skysportaustria.at zu zeigen.

Wer lieber „live dabei“ ist, dem sei das Derby zwischen den Zeller Eisbären und dem EC Kitzbühel empfohlen. Die Adler mit Coach Joe West gastieren morgen (19.30 Uhr) beim Erzrivalen, der Fanbus startet um 17.45 Uhr. (TT)