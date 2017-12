Schwaz – Auch wenn der Zug in Richtung oberes HLA-Play-off schon abgefahren ist, präsentierten sich die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol beim gestrigen Heimspiel gegen Bruck hochmotiviert. Die Alonso-Truppe besiegte den Nachzügler mit 28:17 (17:10). Vielleicht hat auch der Revanche-Gedanke eine kleine Rolle gespielt, schließlich hatte man auswärts in Bruck eine unnötige Niederlage kassiert. Diesmal gab es von Beginn an keine Zweifel, wer an diesem Abend das Parkett als Sieger verlassen würde – schon zur Halbzeit führten die Tiroler mit 17:10. Schlussendlich gab es einen klaren 28:17-Erfolg. Top-Werfer war Alex Wanitschek mit acht Toren. „Wir waren fokussiert und konzentriert“, lobte Trainer Alonso. (t.w.)