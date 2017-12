Von Alex Gruber

Innsbruck — Manchmal kommt das Unglück über Nacht. Verteidiger Jeremie Blain, in der Plus-Minus-Statistik (+12) gegenwärtig bester Hai, konnte am Freitag seinen linken Arm plötzlich nicht mehr heben, an einen Einsatz gegen die Caps war somit nicht zu denken. Youngster Fabian Nußbaumer rückte gegen den Tabellenführer nach. Und es begann ganz gut aus Sicht der Hausherren:

Nach 27 Sekunden feuerte Philipp Lindner das erste Geschoss auf den Wien-Kasten ab und deren Verteidiger Andre Lakos musste gleich zwei Minuten in die Box. Das folgende Powerplay war aber nur „so lala". Stattdessen hatten die Gäste durch Kelsey Tessier den ersten Hochkaräter (5.). Nach fabelhaftem Wahl-Pass klopfte danach Ondrej Sedivy (7.) seitens der Hausherren an. John Lammers im Powerplay (14.) und Andrew Yogan (16.) fühlten Wiens Starkeeper Jean-Philippe Lamoureux auch noch auf den Zahn, ehe Haie-Goalie Patrik Nechvatal gegen Jerry Pollastrone gegen Ende des ersten Drittels und zu Beginn des zweiten Abschnitts überragend parierte.

Die stärker werdenden Capitals belohnten sich dann mit dem Führungstreffer (Schneider/24.), die Haie hatten durch Sedivy (27.) und in einem Überzahl-Spiel aber genügend Chancen um auszugleichen. Lamoureux hielt wieder einmal wie ein Teufelskerl. Und spätestens nach dem 0:2 nach einem Solo musste man sich die Frage stellen, woher dieser Peter Schneider kommt. Der 26-jährige Niederösterreicher war vor seiner Zeit bei den Caps in der East Coast Hockey League bei den Kalamazoo Wings (USA/Michigan) engagiert und hatte in der Vergangenheit auch bei der U20 von Znojmo gespielt. Lieber hätte man über einen Haie-Treffer gesprochen...

Nach einem alles überragenden Wahl-Pass verkürzte Sedivy zum 1:2 (46.), nur zwei Minuten später gab es ein ganz bitteres 1:3 durch einen verdeckten Schuss. Yogan schlug nach Wahl-Vorlage in Überzahl erneut zurück (52.). Der Ausgleich war in zwei weiteren Powerplays in Reichweite, fiel aber nicht mehr.

So war es nach dem dem dritten Saisonduell sowie dem Grunddurchgang, der Zwischenrunde und dem Play-off-Viertelfinale in der Vorsaison die elfte Niederlage in Serie gegen den Meister.