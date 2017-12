Von Alex Gruber

Innsbruck – Über die Schiedsrichter sollte man nicht zu viele Worte verlieren. Aber die Strafen, die die Haie vor Kurzem bei der 4:5-Niederlage in Graz kassierten, legten den Anschein nahe, dass nicht überall mit demselben Maß gemessen wird. Die Drei-Spiele-Sperre gegen Mitch Wahl nach der Attacke gegen Wiens Aaron Brocklehurst scheinen nach Video weniger streitbar.

Helfen können sich die Innsbrucker Cracks aber ohnehin nur selbst. Und in der 29. Runde ist im Kampf um die Top sechs und fixen Play-off-Plätze ein Heimsieg gegen Fehervar Pflicht. „Solche Spiele muss man in dieser Phase der Saison für sich entscheiden“, weiß Headcoach Rob Pallin, was die Uhr geschlagen hat. Denn im Gegensatz zu den Haien, die alle drei Saisonduelle gegen Wien verloren haben, setzten sich die Dornbirner Bulldogs am Samstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gegen den Tabellenführer durch. Das sind big points. Jene, die die Tiroler in dieser Saison noch missen.

Die Klasse ist vorhanden, auch ohne Wahl Fehervar heute besiegen zu können. Wenngleich der 27-jährige Amerikaner in den letzten Wochen als Topscorer der Erste Bank Eishockeyliga unnachahmlich den Taktstock schwang. Vor allem als Vorbereiter für Linienpartner Ondrej Sedivy, der sichtlich aufgeblüht ist. Die Frage „Was tun nun?“ beantwortet Pallin damit, Sedivy in eine Reihe mit Andrew Clark und Andrew Yogan zu stecken. Da könnte sich für den 28-jährigen Tschechen wieder etwas ergeben. Der Däne Morten Poulsen rückt stattdessen als Center in die dritte Angriffsreihe zu Benni Schennach und Fabio Schramm zurück. Und in der Abwehr steht Jeremie Blain nach dem Fehlen gegen Wien wieder seinen Mann.

„Wir haben beim 2:3 gegen Wien sehr gut gespielt. So müssen wir auch gegen Fehervar auftreten“, darf man laut Pallin gegen den Tabellennachzügler keine Sekunde lang nachlassen.