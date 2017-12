Von Tobias Waidhofer

Wien — Ein Jahr, einen Monat und fünf Tage. Oder anders ausgedrückt 400 Tage. So lange hat der HC Innsbruck nicht mehr gegen die Capitals gewonnen. Und dieser leidigen Serie setzten die Innsbrucker am Mittwoch in der Albert-Schultz-Halle ein Ende. Nach elf Niederlagen in Serie gingen die Tiroler gegen den Hauptstadt-Klub endlich wieder einmal als Sieger vom Eis.

Und das obwohl der Tabellenführer loslegte wie die Feuerwehr. Die Wiener fanden aber immer wieder ihren Meister in Rene Swette, der diesmal statt Patrick Nechvatal den Haie-Kasten hütete.



In der 14 Minute zeigte sich dann Fabio Schramm, der sich zuletzt von Trainer Rob Pallin ein Sonderlob abgeholt hatte, eiskalt: Der 23-Jährige fälschte einen Schuss unhaltbar für Jean-Philippe Lamoureux ins Kreuzeck ab. Für den Wiener Keeper war sein 339. EBEL-Match übrigens ein besonderes, schließlich stellte er damit den Rekord von Gerd Prohaska (2003 bis 2011 für Villach) in Sachen Torhüter-Einsätze in der Liga ein. Kurz danach hätte Tyler Spurgeon sogar das 0:2 besorgen können, zum Glück vergaben aber auch die Wiener ihre Chancen.



Zu Beginn des zweiten Abschnitts überstanden die Haie gleich ein Wiener Powerplay, um in der Folge (25.) durch Hunter Bishop eiskalt das 0:2 zu erzielen. Doch Rafael Rotter antwortete drei Minuten später mit dem Anschlusstreffer. Die Tiroler hatten dann auch Pech, als Jeremie Blain im ersten HCI-Powerplay mit einem wuchtigen One-Timer nur den Pfosten traf (33.). Mehr vom Spiel hatten weiter die Caps, doch der HCI rettete mit Cleverness und einem starken Swette den Vorsprung in die Kabine.



Der Schlussabschnitt begann mit wütenden Angriffen des Leaders. Doch die Pallin-Truppe ließ sich den Schneid nicht abkaufen, hielt clever dagegen und erzielte eine Minute vor Schluss durch Bishop das entscheidende 1:3 ins verwaiste Tor. „Am Freitag (2:3-Niederlage, Anm.) hat Lamoureux für Wien gewonnen, heute Swette für uns", meinte Trainer Rob Pallin, der aber auch für den Rest der Mannschaft voll des Lobes war. Einmal wird es vor Weihnachten noch ernst: am Donnerstag (18.45 Uhr) in Fehervar.