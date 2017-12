Es ist so was wie ein Einstandsgeschenk: Vor Kurzem übernahm der bisherige Sportliche Leiter Christian Putschner die Obmann-Agenden vom Fußball-Tirol-Ligisten SV Völs von Dietmar Eberl. Gestern präsentierte das junge Vorstandsteam dann auch gleich einen neuen Trainer. Und das ist ein bekannter Name in der Tiroler Fußball-Szene: Hans Glabonjat, 13 Jahre lang Trainer beim Sportverein Innsbruck, kehrt auf seine Spielwiese UPC Tirol Liga zurück. „Da ist uns ein richtiger Coup gelungen", freute sich Putschner. „Ich freue mich auf die neue, interessante und reizvolle Aufgabe beim SV Völs", schwärmte Glabonjat in einer ersten Reaktion. Am 15. Jänner wird der „Hans" dann zum Trainingsstart bitten. (TT)