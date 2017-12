Courchevel – Jürgen Kriechbaum, alpiner Damen-Rennsportleiter im Österreichischen Skiverband (ÖSV), ist mit dem ersten Drittel der Weltcup-Saison „durchaus zufrieden“. „Vor allem die Comeback-Siege von Anna (Veith) und Conny (Hütter) haben mich gefreut. Doch auch einige andere haben aufblitzen lassen, was sie können“, resümierte der Oberösterreicher vor der Weihnachtspause.

Mit dem Nachsatz erinnerte er vor allem an die dritten Ränge von Weltmeisterin Nicole Schmidhofer im Lake-Louise-Super-G und von Bernadette Schild im Killington-Slalom. Kriechbaum hob aber auch die beiden vierten Riesentorlauf-Plätze von Stephanie Brunner in Sölden und Killington oder den fünften Platz von Ricarda Haaser am Mittwochabend in Courchevel hervor.

Überstrahlt wird die vorweihnachtliche Bilanz aber natürlich von den beiden Speed-Erfolgen. Cornelia Hütter hatte am 1. Dezember mit der Abfahrt in Lake Louise gleich ihr erstes Rennen 331 Tage nach ihrem Kreuzbandriss im Knie gewonnen. Und am vergangenen Sonntag feierte dann auch Olympiasiegerin Anna Veith nach langem Leidensweg im Super-G in Val d’Isère ihren ersten Weltcup-Sieg nach 1001 Tagen Pause.

„Anna und Conny sind absolute Vollblut-Rennläuferinnen, die im Rennen nichts anbrennen lassen, wenn sie fit und in Form sind. Das zeichnet beide aus“, betonte Kriechbaum. Vor allem für Veith sei es nach den „problematischen letzten zwei Jahren mit mehreren Verletzungen und Operationen eine große Genugtuung und Motivation für die Zukunft“ gewesen. „Beim Sieg in Val d’Isère hat man ihre angestammten Qualitäten wiedergesehen.“

Im Riesentorlauf braucht die 28-jährige Salzburgerin dagegen ebenso wie die nach einem Schien- und Wadenbeinbruch zurückgekehrte Ex-Disziplinen-Weltcupsiegerin Eva-Maria Brem noch Zeit. „Das liegt daran, dass der Riesentorlauf der Bewerb ist, wo man am meisten riskieren muss. Auch wenn der Speed nicht so hoch ist, muss ein enger Radius gefahren werden, müssen Schräglagen aufgebaut und der Ski trotzdem freigegeben werden. Es braucht also höchstes Risiko und Gefühl, das ist der Pro­blempunkt.“

Bei Brem kommt erschwerend hinzu, dass nach ihrem doppelten Bruch noch ein Nagel im linken Unterschenkel steckt. „Dadurch ist er sehr steif und die Flexibilität fehlt.“ (APA)