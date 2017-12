Innsbruck – Hochspannung statt Besinnlichkeit: Für die Cracks des HC Innsbruck bleibt die Welt auch zur Weihnachtszeit eine Scheibe. Nach der internen Weihnachtsfeier am Freitagabend jagten die Haie bei ihren Trainingseinheiten schon wieder dem Puck hinterher. Eine Pause gab‘s nur am Heiligen Abend.

Schließlich gastiert schon am Stefanitag (17.30 Uhr) Red Bull Salzburg in der Tiwag-Arena. Und die Bullen sind aktuell eines der formstärksten Teams der Liga, sie feierten zuletzt sieben Siege in Serie und verloren im Dezember kein einziges Match.

Stark präsentierte sich dabei auch der der Salzburger Tirol-Import Mario Huber, der am 26.12. zum zweiten Mal in sein früheres Wohnzimmer zurückkehren wird. In 31 Spielen für die Bullen gelangen dem 21-Jährigen bisher fünf Tore und neun Assists.

Eine Vorlage war dem Innsbrucker ja auch beim bisher einizigen Saisonduell in Innsbruck (8:5 für Salzburg) geglückt, dazu gab’s einen unterhaltsamen Fight mit Haie-Verteidiger Flo Pedevilla. Auch das zweite Duell (6:3 für Salzburg) war torreich.

Freuen dürfen sich die Haie über die Rückkehr des zuletzt gesperrten Topscorers Mitch Wahl. Die Torhüterfrage ist noch offen, da Patrick Nechvatal zuletzt kränkelte und Rene Swette sich stark präsentierte. (t.w.)