Der nach einem Kreuzbandriss pausierende deutsche Sieg-Springer Severin Freund meinte, man solle Sie als möglichen Vierschanzentourneesieger nicht abschreiben. Was sagen Sie dazu? Gregor Schlierenzauer (lacht): Das ist sehr nett. Ich schreibe mich auch nicht ab. Skispringen ist sehr sensibel und komplex, da kann es sehr schnell gehen.

Zuletzt fehlte Ihnen die Konstanz. Bei der Tournee-Generalprobe zeigten Sie in der Qualifikation auf, im Wettkampf verpassten Sie jeweils den zweiten Durchgang. Woran liegt es? Schlierenzauer: Die Sprünge sind technisch noch zu unstabil. Ich bin knapp dran, den Schritt wieder ganz nach vorne zu machen. Wenn ich den Sprung erwische, bin ich dabei. Wenn nicht, ist es mittlerweile so eng, dass ich unter anderem 34. (Engelberg/Anm.) werde. Es beruhigt mich aber und ist auch Motivation, dass ich mit einem grundsoliden Sprung dabei bin und weiß, dass etwas entstehen kann. Aber es braucht noch ein bisschen eine Zeit.

Ihr Cheftrainer Heinz Kuttin meinte, Sie wollen im Wettkampf etwas zu viel. Schlierenzauer: Wenn ein paar Bausteine noch nicht ganz greifen, ist es schwierig, mehr zu tun. Im Wettkampf gibt man aber intuitiv immer etwas mehr. So lasst es sich relativ schnell erklären.

Wie zufriedenstellend ist diese Situation für Sie? Schlierenzauer: Es ist zufriedenstellend. Auch deswegen, weil man zwischen den Zeilen lesen muss. Ich habe in den vergangenen Wochen durch meine Verletzung (Band/Anm. d. Red.) eine andere Vorbereitung gehabt als diejenigen, die ganz vorne dabei sind. Aber ja, natürlich nagt es auch an mir. Denn generell ist heuer das große Motto und das große Ziel: Ich möchte wieder ganz oben stehen.

Als zweimaliger Sieger können Sie die Tournee lockerer angehen. Werden Sie bis zum Ende springen, wenn es nicht gut läuft? Schlierenzauer: Ja. Außer, die Trainer denken, dass etwas anderes für mich das Beste sei. Mir hilft jeder offizielle Sprung. Im Training fehlt der Reiz der Startnummer und der Reiz, sich mit den Besten zu messen. Irgendwann werd­e ich die Nuss knacken, und dann passt es wieder für ganz vorne.

Ist es von Vor- oder Nachteil, wenn die anderen Kollegen, außer Stefan Kraft, auch unkonstant springen? Schlierenzauer: Bei mir geht es nur um Historie. Ich werde mich mit 25., 15. und siebten Plätzen schwer zufrieden geben. Und dann geht es um den Weg, wieder ganz nach oben zu kommen. Da ist es ganz egal, ob die Teamkollegen gut oder schlecht springen. Es ist nur auffallend, dass wir im Training alle konstant und gut dabei sind und im Wettkampf alle einen leichten Rückschritt machen – bis auf Stefan Kraft natürlich.

Sie zweifeln also auch nicht am Comeback der Teamkollegen? Schlierenzauer: Wir wissen, dass wir gut trainieren. Es funktioniert, weil Stefan konstant am Podest steht. Es ist eine Phase, in der kleine individuelle Fehler gemacht werden. Die muss jeder für sich lösen. So ist Spitzensport.

Was sagen Sie zum deutsch-österreichischen Duell vor der Tournee? Schlierenzauer: Worum geht es im Leben? Geht es wirklich um Deutschland gegen Österreich? Der Sport lebt von Duellen. Das ist schön und zeichnet die Vierschanzentournee aus. Wenn wir aber im Wärmeraum sitzen, hat jeder Respekt vor dem Konkurrenten, der das intime und sensationelle Gefühl eines außergewöhnlichen Sprungs erleben darf.

Ski-Rennläuferin Anna Veith hat nach ihrem ersten Sieg nach ihrem schweren Comeback gesagt, sie hätt­e immer davon geträumt. Wie ist das bei Ihnen? Schlierenzauer: Man hat sein­e Vorstellungen, die man verfolgt und von denen man zehrt.

Haben Sie dafür Bilder Ihrer Erfolge aufgehängt? Schlierenzauer: Ich bin schon auch visuell, aber sehr kinästhetisch veranlagt. Ich spüre einfach, dass der Zeitpunkt irgendwann kommt. Diesbezüglich bin ich sehr überzeugt von mir. Teilerfolg­e in diesem Winter haben es mir auch schon gezeigt: In Engelberg war ich in der Qualifikation der Zweitweiteste, durch die Windpunkte ist es ein siebter Platz geworden.

Konnten Sie an den Feiertagen vor der Tournee abschalten? Schlierenzauer: Ich kann mittlerweile nicht nur zu Weihnachten abschalten. Generell spüre ich immer mehr Phasen, wo es mir sehr, sehr gut geht. Das hat dann nichts mehr mit Skispringen oder dem Erfolg zu tun, sondern mit mir als Menschen und mit dem Leben. Ich bin sicher sehr gereift durch meine Auszeit (2016/Anm. d. Red.), weil ich auch Dinge von außen wahrgenommen habe. Das hat mir gutgetan. Da mache ich keinen großen Hehl daraus. Ich rede auch über andere Themen im Leben. Aber: Ich ordne dem Sport nach wie vor alles unter. Das muss man auch, sonst wird man nicht mehr viel gewinnen.

Das Gespräch führte Susann Frank